Курт Воннегут - речь, которую стоит перечитывать

Это речь Курта Воннегута, произнесённая в Массачусетском технологическом институте. Даже если вы уже давно не выпускник, всё равно найдёте в его словах что-то полезное для себя.





«Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами!





Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путаный опыт, эти советы я вам сейчас изложу.





- Наслаждайтесь силой и красотой своей юности, пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами, и как же сказочно вы на самом деле выглядели.





- Вы не так много весить, как вам кажется.





- Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум, такие, например, что застают вас врасплох в четыре часа ночи, в какой-нибудь обычный вторник.





- Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает.





- Пойте.





- Относитесь бережно к сердцам других людей.





- Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу.





- Не забывайте чистить зубы.





- Не тратьте время на зависть, иногда вы впереди, иногда позади, гонка длинна, и, в конце концов, вы ее ведете только с самим собой.





- Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления, и если вы преуспеете в этом, то расскажите мне как.





- Храните ваши старые любовные письма, выбрасывайте старые банковские выписки.





- Периодически подтягивайтесь.





- Не чувствуйте себя виноватым, если не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью.





- Самые интересные люди из тех, кого я знаю, в 22 года понятия не имели, как они хотят прожить свою жизнь, причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых сорокалетних не знают до сих пор.





- Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям, вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя.





- Может быть, вы вступите в брак, может быть, нет. Может быть, у вас будут дети, может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в сорок, а может быть, вы будете отплясывать танец маленьких утят на семьдесят пятой годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много, но и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая.





- Наслаждайтесь своим телом, используйте его, как только можете, и не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело — это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать.





- Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной.





- И пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни, они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.





- Будьте благодушны со своими братьями и сестрами, они ваша лучшая связь с прошлым и те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем.





- Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться.





- Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни, потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда были молоды.





- Поживите немного в Нью-Йорке (или другом мегаполисе), но покиньте его, прежде чем он сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И, вообще, путешествуйте.





- Примите несколько неизбежных истин: цены будут расти, политики будут изменять своим женам. Вы тоже будете стареть, и, когда состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными и дети уважали своих стариков.





- Кстати, уважайте своих стариков, вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда.





- Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд, может быть, у вас есть богатый супруг или супруга, но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас.





- Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами, или к тому времени, когда вам стукнет сорок, они будут выглядеть на восемьдесят пять.





- Все мы когда-нибудь уйдем, но важно продержаться до конца, во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, что нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить.





Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает, совет — это форма ностальгии, это способ выуживания прошлого из мусорной кучи, закрашивание свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, доказано учеными, так что смело мажтесь».







