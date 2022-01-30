Общий гороскоп на сегодня, 30 января – исправьте свои ошибки

Сегодня – хороший и главное, важный день. Он связан с планетой Сатурн, знаком Козерога и с предстоящим новолунием – хотя оно будет 1 февраля.





Суть в том, что сегодня можно исправить допущенные ошибки, чтобы они не довлели над вами в следующий лунный месяц: подтянуть свои дела, раздать долги, извиниться перед тем, кого обидели.





Причем сегодня – последняя такая возможность. Проблемы, которые вас достают сегодня, но остались нерешенными, так и будут давить на вас весь февраль.





День хорош для самоанализа: обдумайте, что вам мешает жить счастливо? Как эти проблемы устранить? Составьте себе соответствующий план, пусть он и не на один день – а на месяц и даже больше.





Подумайте, какую часть этого плана вы сможете сегодня осуществить. Важно начать все дела именно сегодня. Разбейте весь путь к цели на такие же короткие временные отрезки. И дело пойдет!





Точно так же сегодня надо планировать и любые другие дела, поскольку в это воскресенье судьба покровительствует людям, которые медленно, но неуклонно продвигаются к цели.





И не ленитесь. Лень сегодня – худший из пороков.





Также стоит сегодня заняться здоровьем. Отличный момент. Что вас беспокоит – гиподинамия, лишний вес, вредные привычки. Начните борьбу со всем этим именно сегодня.





Также в это воскресенье рекомендуется беречь зрение. Читайте при неярком свете, меньше смотрите телевизор, больше времени проводите на свежем воздухе.





Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача: Тельцы, Раки, Козероги.





А вот Близнецам, Львам, Весам нужно быть сдержанными и воздержаться от риска.



