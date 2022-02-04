Лунный календарь на февраль 2022 года, фазы Луны

Лунный календарь на февраль поможет тебе воспользоваться благоприятными днями для максимально активных действий, и притормозить там, где следует быть осторожной. Как избежать неприятных ситуаций, а когда стоит быть сильной и уверенной, рассказывает наш календарь, который tochka.net подготовила для тебя.





Фазы Луны в феврале 2022 года





Новолуние — 1 февраля 2022 года.





Растущая Луна — 2-15 февраля 2022 года.





Полнолуние — 16 февраля 2022 года.





Убывающая Луна — 17-28 февраля 2022 года.









Календарь лунных дней в феврале 2022 года





1 февраля, 1-й лунный день, новолуние, Луна в Водолее

День подходит для любых начинаний, реализации планов и завершения начатых дел. Удели особое внимание своему режиму питания, возможно, тебе стоит сесть на диету или сделать разгрузочные дни.





2 февраля, 2-й лунный день, растущая Луна в Водолее

Новая Луна обещает активный период, наполненный борьбой и напором. Пасивность в этот день может тебе дорого обойтись. Для тебя важно направить всю позитивную энергию на реализацию благих дел, делай это с чистыми помыслами.





3 февраля, 3-й лунный день, растущая Луна в Рыбах

День пройдет без особых потрясений, однако, важно подходить к любому решению обдуманно. Не поддавайся на провокации, стараясь сохранить мир и спокойствие в душе и среди окружающих тебя людей.





4 февраля, 4 лунный день, растущая Луна в Рыбах

Великолепный день для любых начинаний, когда можно браться за любую работу, реализовывать задуманное и стремиться достичь запланированных целей. Также важно избегать негативного влияния коллег и друзей.





5 февраля, 5-й лунный день, растущая Луна в Овне

День прощения, любви и благодати. Постарайся в этот день быть на позитиве, ни с кем не спорить и не ссориться. День подходит для отдыха и расслабления, можешь записаться на массаж или другие релаксирующие процедуры.





6 февраля, 6-й лунный день, растущая Луна в Овне

В этот день особое внимание нужно уделять словам и поступкам, прежде чем говорить и действовать следует все хорошенько обдумать. Избегай участия в сомнительных проектах, не ври себе и партнерам, не поддавайся на провокации.





7 февраля, 7-й лунный день, растущая Луна в Тельце

Сегодня можешь смело отправляться в поездку — будь то командировка или развлекательное путешествие. Это позволит тебе освободить мысли от негатива, набраться энергии и встретить прекрасных людей. Избегай рабочих совещаний и общения с партнерами.













8 февраля, 8-й лунный день, растущая Луна в Тельце

В этот день следует контролировать свои эмоции и чувства, не верить сплетням и доверять близким. Будь осторожна и внимательна на дорогах и в качестве пешехода, и как водитель. День полон обмана, соблазнов и иллюзий.





9 февраля, 9-й лунный день, растущая Луна в Тельце

Если ты чувствуешь упадок сил, то общение с родными и семьей тебе поможет найти нужную энергию для движения вперед. Этот день не для одиночества, поэтому не отклоняй приглашения в гости. День благоприятен для творчества и укрепления связей.





10 февраля, 10-й лунный день, растущая Луна в Близнецах

Самое лучшее время в этом месяце для того, чтобы отправиться в путь. Если есть возможность, сделай свое путешествие длительным и приятным. Смело воплощай свои идеи и желания в жизнь и ты обязательно получишь запланированный результат.





11 февраля, 11-й лунный день, растущая Луна в Близнецах

Прояви в этот период милосердие и понимание. Близкие давно ждут твоего внимания, и это отличное время, чтобы повидаться с ними и порадовать приятными сюрпризами. Постарайся избегать ситуаций, в которых могут возникнуть разногласия и конфликты.





12 февраля, 12-й лунный день, растущая Луна в Раке

Небесное светило запрещает в этот день ругаться и обижаться на кого бы то ни было. Следует быть острожной в быту — возможны травмы. Постарайся сделать доброе дело, за которое не жди благодарности — Вселенная одарит тебя за хорошие поступки.





13 февраля, 13-й лунный день, растущая Луна в Раке

Сегодняшний день подходит для творческих личностей, которым стоит быть в этот день активными, но не слишком эмоциональными. День подходит для самоанализа, можно посетить курсы по саморазвитию.





14 февраля, 14-й лунный день, растущая Луна в Раке

Собирай свои идеи и отправляйся к руководству для обоснования их необходимости и воплощения в жизнь — сегодня отличный день для новых начинаний. Не переживай и не бойся, твои идеи найдут отклик в сердцах и умах многих людей.





15 февраля, 15-й лунный день, растущая Луна во Льве

День будет уводить в сторону от намеченной цели, и соблазнять сомнительными проектами. Не хватайся за любую возможность, а обдумывай свои действия, и затем уже иди вперед. Проявляй особую осторожность и постарайся ни с кем не поругаться.





16 февраля, 16-й лунный день, полнолуние, Луна во Льве

Гармоничный день, когда все и вся пребывают в равновесии. Ты будешь испытывать прилив энергии, которую стоит направить на творческие проекты. Отличный день для начала физических тренировок, особенно если это давно запланированный шаг.





17 февраля, 17-й лунный день, убывающая Луна в Деве

В этот день возможны любые романтические события. Повезет тем, кто сегодня вступает в брак. Одинокие люди могут рассчитывать на судьбоносную встречу со своей второй половинкой. Ну а те, кто в паре могут порадовать друг друга милыми сюрпризами.





18 февраля, 18-й лунный день, убывающая Луна в Деве

Посвяти день трансформации и внутренним изменениям. Будь внимательна к своим действиям, мыслям и поступкам. Все, о чем ты сегодня подумаешь, все, что ты пожелаешь, обязательно обретет свое реальное воплощение.





19 февраля, 19-й лунный день, убывающая Луна в Весах

Новые мысли, идеи, задумки перспективных проектов — все это возможно сегодня для тебя. Не реагируй на замечания по поводу качества твоей работы — в этот день они несправедливы. Позвони родителям и поговори с ними по душам, ведь они лучшая опора и защита от неуверенности.





20 февраля, 20-й лунный день, убывающая Луна в Весах

Отличное время для духовных практик, очищения кармы, тренировки внутренних резервов и прозрения. Желательно побыть в одиночестве, поскольку эмоциональное состояние сегодня хрупкое. Побыв наедине с собой, ты сможешь упорядочить мысли и спланировать будущие проекты.





21 февраля, 21-й лунный день, убывающая Луна в Весах

День, когда можно целиком и полностью посвятить себя любимому делу. Думай, анализируй, планируй, и результаты не заставят себя ждать. И очень тебя порадуют. Проведи сегодняшний день в мозговых штурмах с коллегами и общении с партнерами.





22 февраля, 22-й лунный день, убывающая Луна в Скорпионе

День подходит для обучения, особенно повышения своей квалификации, раскрытия способностей и талантов. Сегодня тебе будет легко даваться любые знания, и откроются новые возможности. Строй планы на будущее и ищи единомышленников.





23 февраля, 23-й лунный день, убывающая Луна в Скорпионе

День требует осторожности и не способствует новым начинаниям. Даже самая креативная идея сегодня может "не взлететь" и это очень тебя разочарует и подорвет уверенность в собственных силах. Направь энергию на завершение начатого.





24 февраля, 24-й лунный день, убывающая Луна в Стрельце

В этот день старайся не спешить и не суетиться. Все идет своим чередом, никаких авралов не предвидится. Посвяти время близким, сходи на светские мероприятия, просто прогуляйся по парку. Сегодня вдохновение будет приходить к тебе из самых неожиданных вещей.





25 февраля, 25-й лунный день, убывающая Луна в Стрельце

Хороший день для диеты, фитотерапии и дыхательной гимнастики. Сегодня время для активных, решительных и пробивных действий, ты сможешь очень высоко подняться и запросто "перелететь" через жизненные преграды.





26 февраля, 26-й лунный день, убывающая Луна в Козероге

Сложный день для деловой активности. Откажись от важных встреч и сохраняй жизненные силы. Проанализируй свой круг общения, исключи токсичных людей и ни о чем не жалей. Совсем скоро ты поймешь, что все сделала правильно.





27 февраля, 27-й лунный день, убывающая Луна в Козероге

Отличный период для завершения начатых проектов, планирования будущих и поддержки идей коллег. Если тебе нужен совет, обратись за помощью к умудренному опытом человеку, которому ты доверяешь. Ты получишь нужные и такие важные для тебя знания.





28 февраля, 28-й лунный день, убывающая Луна в Водолее

В этот день можешь планировать крупные покупки или начать ремонт. Возникающие проблемы, ты легко решишь. Подумай над тем, как тебе улучшить финансовое положение и двигайся к своей цели, не сворачивая с намеченного маршрута.



