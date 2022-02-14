Жизнь начнет двигаться вперёд, если откажетесь от 10 вещей

Если вы хотите сделать вашу жизнь лучше и побыстрее добраться до поставленной перед собою цели, вы должны отказаться от того, что висит на вас лишним грузом – что не всегда так очевидно и просто, как звучит.

Итак, начиная с сегодняшнего дня, вы больше не должны…





1.Позволять чужим мнениям управлять вашей жизнью. – Окружающие вас люди знают ваше имя, но не вас. Они знают, что вы сделали, но не через что вам пришлось пройти. Так что относитесь к их словам с изрядной долей скепсиса. Ведь в конечном счете важнее всего не то, что о вас думают другие, а то, что думаете о себе вы сами. И порою вы просто обязаны делать то, что лучше для вас и вашей жизни, а не то, что лучше для всех остальных.





2.Стыдиться ошибок прошлого. – Все мы порою ошибаемся, и это нормально. И чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет достичь величия. Ваше прошлое – это не ваше будущее. И то, что ваш вчерашний день, или сегодняшний день, или весь последний год, или последние лет шестнадцать были неудачными, еще не значит, что это непременно повлияет на тот момент, в котором вы живете на самом деле. Ваше будущее определяет лишь то, что вы сделаете здесь и сейчас.





3.Не знать, к чему стремиться. – Вам никогда не покинуть то место, где вы находитесь сейчас, пока вы не решите, где хотите оказаться. Вы должны найти свою страсть, то, чего вам хочется сильнее всего, и стремиться к этому, не жалея сил. Отказываясь от страсти, вы лишаете себя креативности. Когда ваша жизнь наполнена страстью, вы полны энергии и деятельны. Ну а без нее из вашей жизни уходит тот «огонек», который наполняет ее смыслом. Если вы хотите добиться успеха – найдите свою страсть. Поймите, чего вы хотите – и отправляйтесь за ним в путь.









4.Откладывать «на завтра» то, что для вас важнее всего. – У всех нас есть выбор, как поступить с обстоятельствами своей жизни – принять их такими, какие они есть, или взять на себя ответственность за из изменение. Следуйте своей интуиции. И никогда не отказывайтесь от того, что для вас важнее всего. Если то, к чему вы стремитесь, вас вдохновляет – это правильная жизненная цель. И если вы хотите что-то сделать – сделайте это сейчас. Живите так, будто завтра может и не наступить. Поверьте, вы или начнете двигаться к цели сегодня – или потом будете сокрушаться, что не сделали этого.









5.Выбирать не делать ничего. – Увы, нам не дано решать, как мы умрем и когда. Но мы можем решить, как мы будем жить – здесь и сейчас. Каждый день приносит нам все новые и новые выборы. Так выбирайте же новый подход к вещам. Переключите тумблер в вашей голове с негатива на позитив. Осветите вашу жизнь ярким светом решимости, и откажитесь от неуверенности и сомнений. Делайте то, чем вы могли бы гордиться. Старайтесь видеть светлую сторону души окружающих вас людей – и показывать им свою светлую сторону. Выбирайте жизнь, а не существование.









6.Стремиться быть правыми любой ценой. – Если вы будете постоянно настаивать на своей правоте (даже если прямо здесь и сейчас так и есть), однажды вы окажетесь неправы. Стремитесь к успеху, но никогда не отказывайте себе в праве на ошибку. Потому что если вы откажете себе в этом праве, то заодно лишите себя способности учиться чему-то новому и двигаться вперед.





7.Убегать от проблем, которые нужно решать. – Мы сами делаем нашу жизнь труднее, чем она могла бы быть. Наши проблемы начались, когда разговоры сменились обменом сообщениями, чувства стали необязательными, секс превратился в игру, слово «любовь» вышло из моды, доверие исчезло, а честность стала чем-то неприличным, стресс стал способом жизни, ревность вошла в привычку, боль начала казаться естественной, и единственное решение, которое нам пришло в голову – попытаться от всего этого убежать. Остановитесь! Встретьтесь с этими проблемами лицом к лицу, решите их, а еще – почаще общайтесь, цените, прощайте и любите тех людей в вашей жизни, которые этого заслуживают.









8.Вместо решений изобретать отговорки. – Жизнь – это непрекращающийся конкурс по креативному решению проблем. Ошибка не становится неудачей, если вы не отказываетесь ее исправлять. И потому большая часть наших неудач на нашей же совести – ведь вместо того, чтобы решаться что-то делать, мы предпочитаем изобретать отговорки.









9.Не замечать позитив в своей жизни. – Зачастую то, что вы видите, зависит от того, что вы искали. Постарайтесь выложиться на полную, а все остальное пусть идет своим чередом. Когда вы застреваете в паутине сожалений о том, что ваша жизнь плоха, вы упускаете из виду ее истинную красоту. Красоту того, что у вас есть. И если вы не будете ценить эту красоту, вам никогда не стать счастливыми по-настоящему.





10.Не ценить тот момент, в котором вы живете. – Мы помним не дни, и не годы — мы помним моменты. Слишком часто мы пытаемся добиться чего-то масштабного, не понимая, что наша жизнь состоит именно из этих крохотных моментов. Идите туда, куда вам подсказывает ваше сердце, и цените каждый момент вашего путешествия. Потому что когда вы, наконец, дойдете до конца – перед вами непременно откроется новый путь.



