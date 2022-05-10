Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
10 мая 22, 18:22
Перший коридор затемнень: що потрібно робити і що заборонено
Затемнення
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Під час коридору затемнень руйнуватиметься все, в чому не було стабільності.
Часткове сонячне затемнення 30 квітня розпочне перший у 2022 році коридор затемнень, хоча його вплив почався відчуватися за два тижні до першого затемнення.

Коридор затемнень: що це

Коридор затемнень — це період, коли місячне та сонячне затемнення йдуть одне за одним, з невеликим проміжком.

Коридор затемнень: особливості

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але у кожного коридору є дещо спільне. Вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності, наприклад, нещирі і негармонійні стосунки, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі, брехливе особисте життя.

Перший коридор затемнень у 2022 році: коли відбудеться

Перший 2022 року коридор затемнень відбудеться з 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Він розпочнеться з часткового сонячного затемнення 30 квітня о 23:42 (час київський) та закінчиться повним місячним затемненням 16 травня о 7:14 (час – київський).

Коридор затемнень 2022: що категоричні заборонено робити

- Починати нові проєкти.
- Літати літаками.
- Активно спілкуватися, брати участь у розвагах.

Коридор затемнень 2022 року: що потрібно робити

- Позбавлятися шкідливих звичок та схильностей.
- Звільнятися від психологічних залежностей.
- Добре гармонізувати свої думки.
- Відвідувати духовні місця.
- Їздити у паломництво.
- Переглянути своє коло спілкування і відмовитися від того, що вас обтяжує, пригнічує.
- Спілкуйтеся з людьми, з якими вам комфортно.
- Починати нове життя з малих кроків.

Коридор затемнень 2022 року: ритуал

До моменту настання затемнення добре б озвучити вголос те, чого ви хотіли б позбутися, наприклад, борги, хвороби, невпевненість, а після — те, що ви хотіли б залучити у своє життя, наприклад, любов, народження дитини, кар'єрне зростання

Також завжди потрібно пам'ятати, що в коридорі затемнень вас обов'язково провокуватимуть на негативні вчинки, щоб закласти вам поганий цикл на наступні 18,5 років.

Источник: tsn.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей