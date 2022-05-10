Перший коридор затемнень: що потрібно робити і що заборонено

Часткове сонячне затемнення 30 квітня розпочне перший у 2022 році коридор затемнень, хоча його вплив почався відчуватися за два тижні до першого затемнення.





Коридор затемнень: що це





Коридор затемнень — це період, коли місячне та сонячне затемнення йдуть одне за одним, з невеликим проміжком.





Коридор затемнень: особливості





Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але у кожного коридору є дещо спільне. Вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.





Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності, наприклад, нещирі і негармонійні стосунки, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі, брехливе особисте життя.





Перший коридор затемнень у 2022 році: коли відбудеться





Перший 2022 року коридор затемнень відбудеться з 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Він розпочнеться з часткового сонячного затемнення 30 квітня о 23:42 (час київський) та закінчиться повним місячним затемненням 16 травня о 7:14 (час – київський).





Коридор затемнень 2022: що категоричні заборонено робити





- Починати нові проєкти.

- Літати літаками.

- Активно спілкуватися, брати участь у розвагах.





Коридор затемнень 2022 року: що потрібно робити





- Позбавлятися шкідливих звичок та схильностей.

- Звільнятися від психологічних залежностей.

- Добре гармонізувати свої думки.

- Відвідувати духовні місця.

- Їздити у паломництво.

- Переглянути своє коло спілкування і відмовитися від того, що вас обтяжує, пригнічує.

- Спілкуйтеся з людьми, з якими вам комфортно.

- Починати нове життя з малих кроків.





Коридор затемнень 2022 року: ритуал





До моменту настання затемнення добре б озвучити вголос те, чого ви хотіли б позбутися, наприклад, борги, хвороби, невпевненість, а після — те, що ви хотіли б залучити у своє життя, наприклад, любов, народження дитини, кар'єрне зростання





Також завжди потрібно пам'ятати, що в коридорі затемнень вас обов'язково провокуватимуть на негативні вчинки, щоб закласти вам поганий цикл на наступні 18,5 років.



