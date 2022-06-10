Слова-пароли - ключи к исполнению желаемого

С помощью этих слов, вы можете получить все, к чему безуспешно стремились долгие годы - успех, счастье, любовь, достаток. Этот метод подробно описан в книге Дж.Т. Мангана "Секрет легкой жизни. Как жить без проблем".
Более 40 лет проводились исследования психогенеза и других фаз метафизики, исследования в области передачи мысли и др... Основной тезис был "Каждая мысль имеет свою односложную формулу". Джеймс пишет, что 10 марта 1951 года, словно вдохновение, снизошло слово ВМЕСТЕ. Опыт показал, что подсознание готово принять одно слово там, где упорно сопротивлялось потоку слов. Это было начало открытия и успеха.
Короткое слово, произнесенное без подчеркивания его значения не может восприниматься как самовнушение. Поскольку оно не является ни приказом, ни поручением сознания, оно воспринимается лишь на уровне подсознания.
Слово «вместе» произносится не для того, чтобы передать его значение, а как пароль, включающий автомат. Слова-пароли называются свитчерами, а работа с ними свитчингом (англ.).
При работе с паролями, существует определенный порядок построение фраз. Первое слово ВМЕСТЕ. Именно это слово связывает сознание и подсознание. Последнее слово СЕЙЧАС. Оно позволяет ускорить желаемое событие.
Как же это выглядит?
Например, Вы очень волнуетесь, вас кто - то обидел, у Вас внутри все клокочет от обиды. Вы прокручиваете и прокручиваете это в голове, не в силах отпустить ситуацию. Понимаете умом, что нужно отпустить, но не можете совладать с собой. Уже и сердце выпрыгивает из груди, и давление зашкаливает. Произнесите слово-пароль ЗАКРОЙ. Фраза строится так «ВМЕСТЕ ЗАКРОЙ СЕЙЧАС».
Повторяйте, повторяйте, повторяйте эту фразу и вы заметите, как начнете успокаиваться, уходить будет злость и раздражение. Еще, это слово-пароль помогает, когда Вам нужно совершить какое то физическое усилие, например, пробежку за уходящим автобусом, или вы влетаете в трогающийся поезд. Раньше Вам пришлось бы полчаса восстанавливать дыхание. После использования пароля “Закрой!” Дыхание восстановится через 1 минуту.
- Когда Вы куда то торопитесь, существует слово-пароль ВПЕРЕД. «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД СЕЙЧАС» - и вы увидите, что и автобус подойдет вовремя, и все, чудным образом, будет складываться в вашу пользу…
- Используя слово - пароль "ПРИСПОСОБЬ", люди значительно легче и быстрее поднимаются по лестнице, занимаются переносом тяжестей, работами в огороде, то есть с тяжелой работой или передвижением.
- Если Вы что-то потеряли, то слово-пароль “Обрести” поможет Вам найти потерянный предмет.
Примеры можно приводить бесконечно, но смысл вы, возможно, уже, уловили и, выбрав из списка нужные Вам слова, составите фразы - пароли и будете с ними работать.
Например, чтобы найти потерянный предмет, нужно повторять вслух или про себя краткое утверждение: «ВМЕСТЕ ОБРЕСТИ СЕЙЧАС».
Слово ВМЕСТЕ объединяет сознание и подсознание.
Слово ОБРЕСТИ – ключевое слово.
Слово СЕЙЧАС – событие случится быстрее.
Перед каждым новым словом-ключом проговаривается слово ВМЕСТЕ, и завершается утверждение словом СЕЙЧАС.
Используйте эти и другие слова-пароли и убедитесь в их магической силе!
Чтобы :
- Сохранить хорошее самочувствие – «растянуть».
- Избавиться от боли в любой части тела – «измени».
- Кого-то убедить – «включи».
- Избежать всяческих опасностей – «защищай».
- Сохранить тайну – «навсегда».
- Заснуть – «вокруг».
- Что-то построить – «ставить».
- Улучшить свои телепатические способности – «между».
- Приобрести новые идеи – «вперед».
- Бросить курить – «считать».
- Избавиться от дурных привычек – «прочь».
- Выполнить работу вовремя – «сделано».
- Выиграть соревнование – «борись».
- Воздержаться от чего-то – «конец».
- Вспомнить что-то – «опека».
- Найти потерянный предмет – «обрести».
- Избавиться от чрезмерной ранимости – «нырять».
- Перестать дуться – «отложи».
- Сделать обременительную работу – «приспособь».
- Избавиться от тоски – «внимание».
- Укрепить силу воли – «сделано».
- Избавиться от одиночества – «будь».
- Преодолеть инертность – «двигайся».
- Избежать нужды и долгов – «отодвинуть».
- Воодушевить – «для».
- Добиться успеха – «терпение».
- Избежать рассеянности – «внимание».
- Сформировать характер – «держи».
- Стать выносливее – «закончи».
- Научиться предвидеть – «медленнее».
- Успокоить сознание – «будь».
- Заработать много денег – «считай».
- Стать смелее – «колебание».
- Познать будущее – «слушай».
- Сделать невозможное – «предвидь».
- Что-то сделать – «вместе».
- Избавиться от комплекса неполноценности – «прямо».
- Избавиться от злых мыслей – «отодвинуть».
- Продать – «преподнести».
- Набраться опыта – «соблюдать».
- Сохранить здоровье – «будь».
- Что-то придумать – «обрести».
- Перестать пить – «экономь».
- Вылечить раны – «сем».
- Найти выход – «сделано».
- Перестать обижаться – «спасибо».
- Добиться успеха на работе – «лично».
- Дети послушны были – «собери».
Ещё, слова-пароли:
- - бросить курить – считать
- - остаться или казаться молодым сразу же - знание
- - хорошим механиком - обдумай
- - избавиться от дурных привычек - прочь
- - выполнить работу вовремя - сделано
- - выиграть соревнование - борись
- - помешать сопернику - борись
- - воздержаться от чего-то - конец
- - продемонстрировать энергичность - двигайся
- - превратить поражение в успех - энтузиазм
- - вспомните что-то - опека
- - найти потерянный предмет - обрести
- - удержать кого-то от создания проблем другим - отодвинуть
- - избавиться от озабоченности - отодвинуть
- - избавиться от злых мыслей - отодвинуть
- - продать - преподнеси
- - набраться опыта - соблюдать
- - полюбить читать - оцени
- - сохранить здоровье - будь
- - стать милым для окружающим - маленький
- - что-то придумать - обрести
- - избавиться от запора - поворот
- - перестать пить - экономь
- - вылечить раны - сам
- - найти выход - сделано
- - перестать обижаться - спасибо
- - обеспечить средство передвижения - вперёд
- - улыбнуться - фамилия человека, который часто улыбается
- - выпрямить спину - фамилия человека, который всегда стройный
- - почувствовать энтузиазм - фамилия известного вам энтузиаста
- - избавиться от чрезмерной ранимости - нырять
- - перестать дуться - отложи
- - сделать что-то неприятное - приспособь
- - избавиться от тоски - внимание
- - начать действовать по хорошему примеру - теперь
- - перестать критиковать - похвала
- - укрепить силу воли - сделано
- - избавиться от одиночества - будь
- - преодолеть инертность - двигайся
- - избежать нужды или долгов - отодвинуть
- - повысить амбиции - вперёд
- - избежать промедления - сделано
- - воодушевить – для
- - создать рекламу чему-то - заинтригуй
- - сохранить хорошее самочувствие - растянуть
- - вытащить соринку из глаза - изменение (измени)
- - избавиться от боли в любой части тела - изменение (измени)
- - заставить кого-то быть вежливым - маленький
- - кого-то убедить - включи
- - избежать всяческих опасностей - защищай
- - стать красивым и приятным - хвали
- - приобрести хороший вкус - подражай
- - сохранить тайну - навсегда
- - заснуть - вокруг
- - что-то построить - ставить
- - лучше одеваться - тратить
- - узнать секрет - подожди
- - улучшить свои телепатические способности - между
- - плавать - закончи
- - добиться успеха - терпение
- - избежать рассеянности - внимание
- - сформировать характер - держи
- - стать выносливее - закончи
- - научиться предвидеть - медленнее
- - успокоить сознание - будь
- - строить - вперёд
- - стать руководителем - предпринять
- - заработать много денег - считай
- - стать смелее - колебание
- - познать будущее - слушай
- - сделать невозможное - предвидь
- - что-то сделать - вместе
- - избавиться от комплекса неполноценности - прямо
- - стать хорошим оратором - действуй
- - добиться успеха на работе - лично
- - дети были послушными - собери
- - находить общий язык с людьми - вместе
- - быть вежливым - ласковый
- - закончить мелкие дела - следующий
- - привлечь чьё-то внимание - дыра
- - Создать проект - интригующий
- - казаться богатым - расходуй
- - Чтобы казаться образованным - классический
- - помочь другим - давать
- - избавиться от хвастовства - лежать
Источник: aum.news/ezoterika