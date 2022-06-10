Слова-пароли - ключи к исполнению желаемого

С помощью этих слов, вы можете получить все, к чему безуспешно стремились долгие годы - успех, счастье, любовь, достаток. Этот метод подробно описан в книге Дж.Т. Мангана "Секрет легкой жизни. Как жить без проблем".

Более 40 лет проводились исследования психогенеза и других фаз метафизики, исследования в области передачи мысли и др... Основной тезис был "Каждая мысль имеет свою односложную формулу". Джеймс пишет, что 10 марта 1951 года, словно вдохновение, снизошло слово ВМЕСТЕ. Опыт показал, что подсознание готово принять одно слово там, где упорно сопротивлялось потоку слов. Это было начало открытия и успеха.

Короткое слово, произнесенное без подчеркивания его значения не может восприниматься как самовнушение. Поскольку оно не является ни приказом, ни поручением сознания, оно воспринимается лишь на уровне подсознания.

Слово «вместе» произносится не для того, чтобы передать его значение, а как пароль, включающий автомат. Слова-пароли называются свитчерами, а работа с ними свитчингом (англ.).

При работе с паролями, существует определенный порядок построение фраз. Первое слово ВМЕСТЕ. Именно это слово связывает сознание и подсознание. Последнее слово СЕЙЧАС. Оно позволяет ускорить желаемое событие.

Как же это выглядит?

Например, Вы очень волнуетесь, вас кто - то обидел, у Вас внутри все клокочет от обиды. Вы прокручиваете и прокручиваете это в голове, не в силах отпустить ситуацию. Понимаете умом, что нужно отпустить, но не можете совладать с собой. Уже и сердце выпрыгивает из груди, и давление зашкаливает. Произнесите слово-пароль ЗАКРОЙ. Фраза строится так «ВМЕСТЕ ЗАКРОЙ СЕЙЧАС».

Повторяйте, повторяйте, повторяйте эту фразу и вы заметите, как начнете успокаиваться, уходить будет злость и раздражение. Еще, это слово-пароль помогает, когда Вам нужно совершить какое то физическое усилие, например, пробежку за уходящим автобусом, или вы влетаете в трогающийся поезд. Раньше Вам пришлось бы полчаса восстанавливать дыхание. После использования пароля “Закрой!” Дыхание восстановится через 1 минуту.

Когда Вы куда то торопитесь, существует слово-пароль ВПЕРЕД. «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД СЕЙЧАС» - и вы увидите, что и автобус подойдет вовремя, и все, чудным образом, будет складываться в вашу пользу…

Используя слово - пароль "ПРИСПОСОБЬ", люди значительно легче и быстрее поднимаются по лестнице, занимаются переносом тяжестей, работами в огороде, то есть с тяжелой работой или передвижением.

Если Вы что-то потеряли, то слово-пароль “Обрести” поможет Вам найти потерянный предмет.

Примеры можно приводить бесконечно, но смысл вы, возможно, уже, уловили и, выбрав из списка нужные Вам слова, составите фразы - пароли и будете с ними работать.

Например, чтобы найти потерянный предмет, нужно повторять вслух или про себя краткое утверждение: «ВМЕСТЕ ОБРЕСТИ СЕЙЧАС».

Слово ВМЕСТЕ объединяет сознание и подсознание.

Слово ОБРЕСТИ – ключевое слово.

Слово СЕЙЧАС – событие случится быстрее.

Перед каждым новым словом-ключом проговаривается слово ВМЕСТЕ, и завершается утверждение словом СЕЙЧАС.

Используйте эти и другие слова-пароли и убедитесь в их магической силе!

Чтобы :

Сохранить хорошее самочувствие – «растянуть».

Избавиться от боли в любой части тела – «измени».

Кого-то убедить – «включи».

Избежать всяческих опасностей – «защищай».

Сохранить тайну – «навсегда».

Заснуть – «вокруг».

Что-то построить – «ставить».

Улучшить свои телепатические способности – «между».

Приобрести новые идеи – «вперед».

Бросить курить – «считать».

Избавиться от дурных привычек – «прочь».

Выполнить работу вовремя – «сделано».

Выиграть соревнование – «борись».

Воздержаться от чего-то – «конец».

Вспомнить что-то – «опека».

Найти потерянный предмет – «обрести».

Избавиться от чрезмерной ранимости – «нырять».

Перестать дуться – «отложи».

Сделать обременительную работу – «приспособь».

Избавиться от тоски – «внимание».

Укрепить силу воли – «сделано».

Избавиться от одиночества – «будь».

Преодолеть инертность – «двигайся».

Избежать нужды и долгов – «отодвинуть».

Воодушевить – «для».

Добиться успеха – «терпение».

Избежать рассеянности – «внимание».

Сформировать характер – «держи».

Стать выносливее – «закончи».

Научиться предвидеть – «медленнее».

Успокоить сознание – «будь».

Заработать много денег – «считай».

Стать смелее – «колебание».

Познать будущее – «слушай».

Сделать невозможное – «предвидь».

Что-то сделать – «вместе».

Избавиться от комплекса неполноценности – «прямо».

Избавиться от злых мыслей – «отодвинуть».

Продать – «преподнести».

Набраться опыта – «соблюдать».

Сохранить здоровье – «будь».

Что-то придумать – «обрести».

Перестать пить – «экономь».

Вылечить раны – «сем».

Найти выход – «сделано».

Перестать обижаться – «спасибо».

Добиться успеха на работе – «лично».

Дети послушны были – «собери».

Ещё, слова-пароли: