Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
14 июня 22, 22:54
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
счастье
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Як стати щасливіше прямо зараз
Багато людей незадоволені своїм життям і через це вважають себе нещасливими. Однак у більшості таких випадків, щастя залежить тільки від вас самих. Тож вставайте з дивана, й починайте діяти, але спершу прочитайте нашу статтю.

Про способи стати щасливими пише канадський психолог індійського походження Гімабінду Вірабомма, пише Quora.

Ці 10 речей треба зробити, щоб просто зараз стати щасливіше

- Встаньте вранці і сходіть в спортзал (на пробіжку, на спортмайданчик). Спітнівши в спортзалі ви отримаєте заряд на весь день.

- Подумайте про кар'єрне зростання. Оновлюйте свої навички і розвивайтесь просто зараз.

- Смійтеся - подивіться комедійне шоу, поговоріть з кимось, але не забувайте сміятися. Знаходьте радість у дрібницях життя.

- Оцініть себе - сьогодні ви зробили фантастичну роботу. Знайдіть час, щоб оцінити, як ви виросли. І не порівнюйте себе з кимось іншим - у кожного свій шлях.

- Займіться хобі - дізнайтеся щось нове, чого ви завжди хотіли навчитися, але не могли.

-Подихайте свіжим повітрям - сходіть на прогулянку, адже це правда, що природа лікує.

- Не думайте про минуле і його помилки - ви не можете змінити минуле, думаючи про нього, і ви не можете сформувати майбутнє, надто думаючи про нього.

- Побудьте егоїстом, коли це необхідно. Знайдіть час для себе, і попіклуйтеся про себе.

- Практикуйте медитацію та деякі дихальні вправи йоги - ці вправи корисні для нашої нервової системи.

- Простіть тих, хто зробив вам боляче і не лягайте спати в поганому настрої.

Джерело: rbc.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей