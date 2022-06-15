Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими

Багато людей незадоволені своїм життям і через це вважають себе нещасливими. Однак у більшості таких випадків, щастя залежить тільки від вас самих. Тож вставайте з дивана, й починайте діяти, але спершу прочитайте нашу статтю.





Про способи стати щасливими пише канадський психолог індійського походження Гімабінду Вірабомма, пише Quora.





Ці 10 речей треба зробити, щоб просто зараз стати щасливіше





- Встаньте вранці і сходіть в спортзал (на пробіжку, на спортмайданчик). Спітнівши в спортзалі ви отримаєте заряд на весь день.





- Подумайте про кар'єрне зростання. Оновлюйте свої навички і розвивайтесь просто зараз.





- Смійтеся - подивіться комедійне шоу, поговоріть з кимось, але не забувайте сміятися. Знаходьте радість у дрібницях життя.





- Оцініть себе - сьогодні ви зробили фантастичну роботу. Знайдіть час, щоб оцінити, як ви виросли. І не порівнюйте себе з кимось іншим - у кожного свій шлях.





- Займіться хобі - дізнайтеся щось нове, чого ви завжди хотіли навчитися, але не могли.





-Подихайте свіжим повітрям - сходіть на прогулянку, адже це правда, що природа лікує.





- Не думайте про минуле і його помилки - ви не можете змінити минуле, думаючи про нього, і ви не можете сформувати майбутнє, надто думаючи про нього.





- Побудьте егоїстом, коли це необхідно. Знайдіть час для себе, і попіклуйтеся про себе.





- Практикуйте медитацію та деякі дихальні вправи йоги - ці вправи корисні для нашої нервової системи.





- Простіть тих, хто зробив вам боляче і не лягайте спати в поганому настрої.



