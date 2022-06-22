Голос - це теж зброя! І для захисту, і для атак. Стверджує героїня нашого наступного сюжету. Елеонора Дзісяк із Київщини діагностує голоси та складає психологічні портрети відомих людей.

Тож у чому секрет заспокійливого тембру... Арестовича? Подивіться.

Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:

К соседям был прилет, вынесло всю квартиру, мы живем рядом. Квартиру и ту, и нашу признали опасной для жизни, необходим ремонт.

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Елеонора жила в Ірпені. Працювала викладачкою вокалу. Її квартиру окупанти зруйнували, а музична студія - спочатку слугувала для жителів міста бомбосховищем, а тепер пустує: ірпінцям не до співу. Багато учнів, здебільшого дітей, виїхали з розбомбленого міста.

Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:

Было два самолета военных, которые бомбили Ирпень и они летели настолько низко над этим домом, что мы слышали максимально на низких частотах гул этих двигателей… Я обняла, схватила кота и я сидела в ванне на полу, молилась, меня трясло. Это было очень страшно, авиация это жутко.

Роман Барашев, кореспондент:

Руйнування в Ірпені - на кожному кроці. Ось будинок навпроти будинку, де живе Елеонора. На першому поверсі - студія, де діти займалися балетом. Має ось такий вигляд.

А це - вокальна студія, де Елеонора навчала дітей співати.

Здесь было огромное зеркало, здесь стояли солисты и мы работали, глядя в зеркало, чтобы отслеживать рабочие моменты, вот здесь висели красивые фотографии.

Елеонора - і педагог, і психолог. Вміє створювати психологічні портрети людей на основі голосу, інтонацій та манери вести розмову. Адже мова людини, каже викладачка, чимось нагадує мову ведення війни - в ній так само є засоби для захисту та для атак.

По сути это использование звуковой атаки, атаки звуком. Есть разные атаки, мягкие, которые я использую сейчас, твердая атака - когда мы надавливаем на голос, более так форсируем и придыхательная, когда мы вот так говорим.

Неабиякий резонанс у соцмережах викликала діагностика голосу Олексія Арестовича від Елеонори. Його тихий баритон від початку війни вважався чи не найкращим заспокійливим в Україні.

И это надо переболеть, как грипп. А дальше все буде добре.

Звучит с придыханием. Это субтон, когда мы вдохнули и говорим на выдохе - вот так. С такой подачей.

Вот я сегодня иду по улице радостно и жду первого, кто захочет со мной сфотографироваться. Подходит ко мне женщина говорит: Алексей, у нас есть проблема, которую только вы можете решить.

Как веретено - крутится-крутится, в единый беспрерывный темп и нить вьется - жжжж, дддд - это мне напиоминает чтение мантр. Бешеное обаяние, он обволакивает, заставляет себя смотреть, себя слушать, восхищаться. Это харизма, друзья мои, это харизма.

Единственный способ остановить Путина - это набить ему морду на поле боя, просто отпинать так, чтоб он не мог подняться.

Вспомните, Жириновский - он был истеричка, базарил, истерил - на повышенных все, вот такое, а здесь совершенная противоположность… мужественность, сдержанность, и при этом четкая артикуляция.

Переконливим та яскравим можна зробити будь-який голос - каже Елеонора. Але в її колекції є діагноз тенору, який не викликає нічого, крім огиди.

При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

Его отрывистая артикуляция выдает в нем жестокого человека. Если нужно кому-нибудь сыграть очень жуткого диктатора, мстительного, злобного человека, мы можем использовать пример речи интонации Владимира Путина, у нас получится яркий и точный образ.

Заняття вокалом - дієвий антистрес, наголошує Елеонора. Аби негативні емоції, які сьогодні переповнюють багатьох українців, не були руйнівними для психіки, педагог радить - співати!

Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:

Когда во мне накапливается много негатива и агрессии, а это естественная реакция на происходящее, то мне по своей психоструктуре нужно петь что-то такое гневное, боевое, злое, вот эту злость выплескивать. Кто-то бьет грушу, я пою что-то такое хард-рок, металл, громкие ноты, высокие.

Просто під час нашої розмови в Елеонори з'являється ідея - дослідити і мій вокал.

А вы можете что-то напеть? Благодарю. Можно сказать что звучите вы как баритон, у вас достаточно хорошо вызвучена грудь, тембр красивый, бархатный. Но есть замочки челюстные, Вы как бы через зубы поете, у вас не отваливается челюсть, не открывается. "Мати не пускала". Вот эти замочки должны у вас открываться.

Елеонора - родом із Донецька. До 2014-го року працювала актрисою в оперному театрі. Каже, рашисти зруйнували її життя тоді. І тепер повторили свій злочин. Втім наша героїня не здається. Можливо, тому що знає секрет незламного духу, що базується на голосі, інтонаціях та манері вести розмову.