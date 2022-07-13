Супермісяць 13 липня: чим примітний і на кому позначиться

Відстань між нашою планетою та її супутником становитиме 357 263 кілометри. А вже за дев'ять з половиною годин, о 21 годині 38 хвилин, станеться супермісяць. Про те, як він вплине на життя на Землі, розповідає астроприхологиня Валентина Віттрок.





Що таке супермісяць





Супермісяцем називається момент, коли повний Місяць підходить до Землі на відстань ближче ніж 362 тисячі кілометрів. Зазвичай перигей і повний місяць (супермісяць) розходяться у часі на три дні, та буває й так, що вони збігаються один з одним, проте випадки, коли їх розділяють лише дев'ять годин, бувають доволі рідко.





Чим примітний нинішній супермісяць





Чим нинішній супермісяць відрізняється від інших? Насамперед тим, що в цьому випадку ми маємо тауквадрат, який формується (так називають насичену подіями ситуацію) та за якого Сонце перебуватиме в Раку, Хірон в Овні, а Місяць – у Козорогу, до того ж на його вершині розташується Хірон, що вказує на парадоксальність можливих подій. Ситуації, які на нас чекають, з великою часткою ймовірності виявляться незвичайними і такими, що не підлягають логічному поясненню.





На кому позначиться супермісяць 13 липня





Більше за інших вплив супермісяця відчують на собі представники кардинальних знаків – Рака, Козорога, Овна та Терезів, а також ті, в гороскопі котрих розташований Місяць – саме вони візьмуть на себе основний енергетичний удар. Транзит Місяця за знаком Козорога складний і сам собою, оскільки емоції в цей час перебувають під тиском його планети-покровительки Сатурна, що обмежує все і всіх, а в цьому випадку він посилиться в рази. До того ж Сонце в знаку Рака "обдарує" людей надчутливістю та вразливістю, а за такої амбівалентності складно привести свій внутрішній світ у рівновагу.





У цей час небажано робити хірургічні операції, сваритися з близькими людьми, влаштовувати вечірки з великою кількістю алкоголю, ризикувати – зокрема і під час воєнних операцій, вирушати в поїздки, підкорювати гірські вершини, вживати нові медичні препарати, вплив яких на організм ще не перевірений, та перевищувати їхнє дозування.





Позитивний вплив супермісяця





Втім, нинішній супермісяць впливатиме на нас і позитивно – насамперед зрослими креативними здібностями та бажанням творити, створюючи справжні витвори мистецтва.





Цей час також сприятливий для ритуалів і шаманських церемоній: час у такі миті стає начебто пластичним, а вищі сили посилають людям величезну кількість інформації, якої вони потребують.





Можна – і потрібно – збирати лікувальні трави, коріння та плоди, оскільки через сильну гравітацію вони вбирають у себе чарівні соки землі у подвійному, а то й у потрійному обсязі. Рекомендується також стригтися (відросле волосся буде густим), купувати великих домашніх тварин, купатися в природних водоймах, освідчуватися в коханні, надавати моральну та матеріальну підтримку нужденним, подавати милостиню, займатися волонтерством, очищувати житлові та робочі приміщення за допомогою ладану і свяченої води.



