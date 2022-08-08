Гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня для всіх знаків Зодіаку

Що чекає кожен знак зодіаку з 8 по 14 серпня, дізнайтеся в гороскопі.

Овен

Дійте рішуче, не витрачайте марно час. Зірки будуть до вас особливо прихильні у вівторок-четвер, і цим варто скористатися, щоб упоратися з важливими справами або завершити те, що було започатковано давним-давно. Непереборних труднощів на шляху не виникне. А справляючись з дрібними проблемами, ви отримаєте цінний досвід, який незабаром вам стане в нагоді.

Телець

Якщо минулий тиждень був надзвичайно сприятливим для стосунків із близькими та членами сім’ї, то нинішній може стати випробуванням. Найнапруженішим днем ​​виявиться середа, але вже з четверга напруга відчутно спаде. У вихідні можливі грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Не виключено, що вам повернуть старі борги або заплатять за виконану раніше роботу.

Близнюки

Дуже позитивний тиждень. Чудово підійде для початку важливих довгострокових проектів: вам має вистачити терпіння та концентрації для того, щоб методично та планомірно просувати їх до успіху. Найбільш успішними днями мають виявитися вівторок та п’ятниця. Дещо нервозною виглядає субота, у цей день краще скоротити спілкування та проводити більше часу на свіжому повітрі.

Рак

Тиждень пройде дуже плідно, особливо якщо ви почнете його з важливих справ. Нехай труднощі не лякають вас: ви швидко впораєтесь з ними. Можна зустрічатися з людьми, які можуть вам бути корисними. Вам вдасться і дізнатися про щось нове, і отримати відмінні поради. Друга половина тижня не обійдеться без метушні. Однак ви збережете самовладання та добрі стосунки з усіма.

Лев

Впливи тижня дуже суперечливі. З одного боку, очікується постійне зростання енергетичного потенціалу. А з іншого — так само неухильно зростатиме і ступінь труднощів, які вам доведеться долати. У результаті є ризик «вибухнути», зіткнувшись із залізною перешкодою. Особливо великий цей ризик у п’ятницю, але терпіння та спокій необхідні протягом усього тижня.

Діва

Понеділок може виявитися не вдалим днем, але він цього тижня стоїть особняком. Тому що в іншому зірки до вас дуже й дуже прихильні. Вже вівторок обіцяє продемонструвати це дуже наочно. А з п’ятниці взагалі стартує відмінний період, коли ви, навіть не особливо замислюючись, прийматимете найвірніші і потрібні рішення.

Терези

Вам добре було б провести цей тиждень у відпустці. Вона вподобає домашнім і сімейним справам, а ось у тому, що стосується роботи, все не так безхмарно. Є, щоправда, ймовірність службових романів, але й вони в результаті навряд чи закінчаться для вас чимось добрим. Загалом, якщо з відпусткою складно, спробуйте просто механічно виконувати обов’язки на роботі, не особливо включаючись до неї емоційно.

Скорпіон

Почнемо з того, що цього тижня ви можете розраховувати лише на власні сили, чекати підтримки з боку не доводиться. Ваші власні сили зараз практично невичерпні. Те саме можна сказати і про впевненість у собі. Можливо, на швидкі успіхи розраховувати не доводиться, але до своїх цілей ви рухатиметеся абсолютно невідворотно.

Стрілець

Вас може хвилювати спрага звершень у понеділок-вівторок. Зумійте її приборкати, тому що початок тижня загалом підходить для звичайних повсякденних занять, але ніяк не для чогось героїчного. Натомість друга половина просто ідеальна: амбіцій у вас буде багато, а шансів їх реалізувати ще більше. Найважливіші справи бажано намітити на четвер та п’ятницю.

Козеріг

Для високих фізичних навантажень найбільше підходить понеділок. А піку інтелектуальної форми ви досягнете у п’ятницю (до речі, саме фізичну активність у цей день дуже бажано знизити). В іншому тиждень скоріше нейтральний. Зате будь-які ваші починання будуть просуватися набагато швидше, ніж ви розраховували. Головне — енергія та ваше бажання.

Водолій

Не найпростіший тиждень. Знайти конструктивний вихід своєї енергії вам буде нелегко, причому енергетичний потенціал дуже високий. Мабуть, вам слід бути максимально консервативними та стриманими, хоч би як це суперечило вашій натурі. І ще не варто зараз мати справу з начальством та офіційними інстанціями: шанси на успіх у спілкуванні з ними прагнуть нуля.

Риби

Не призначайте важливих справ на понеділок-вівторок: зайва емоційність може все зіпсувати, хоча для справ серцевих початок тижня дуже сприятливий. Потім очікується чудовий позитивний період, який буде відзначений загостренням інтуїції та зростанням творчого потенціалу. Субота та неділя — два дні, дуже перспективні у романтичному плані, пише osr.kr.ua.