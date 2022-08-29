Венера у Леві з 31 серпня: як вплине на знаки зодіаку

За її словами, Лев - фіксоване сузір'я (дає сталість), що відноситься до стихії вогонь. Попри посилення творчого початку, Лев все ж недружнє для Венери сузір'я. Транзит Венери через подібну ділянку неба підсилює прояв его.

Центрованість на власних почуттях, емоційне самоствердження. Присутні пристрасність, навіть деяка театральність прояви почуттів, може не вистачати щирості. Будьте уважнішими до партнера і його почуттів. Венера у Леві підсилює суб'єктивне відчуття, що наш партнер нам винен і ось цих "повинен" дуже багато. Чим більше ми вимагаємо, тим менше отримуємо. Тому завдання цього періоду бути більш усвідомленими, постійно ментально утримуючи установку: "Мені ніхто нічого не винен". Це гарний час для участі в різних творчих програмах.

Вона додала, що ганданта Венери, перехід планети з водного сузір'я Рак у вогняне сузір'я Лев, вважається несприятливим моментом.

- купувати предмети побуту,

- починати ремонт (особливо, якщо він косметичний),

- відвідувати косметолога,

- купувати парфуми і одяг,