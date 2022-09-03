Коли осіннє рівнодення 2022: що про нього потрібно знати

2022 року осіннє рівнодення настане 23 вересня. Після цього дня тривалість світлового дня зменшуватиметься, бо Сонце з північної півкулі перейде у південну.

Що не можна робити в осіннє рівнодення





- Не можна сваритися, конфліктувати чи сваритися з будь-ким. Потрібно тримати свої емоції під контролем.





- Не можна відмовляти гостям. Навпаки, варто когось запросити та почастувати смачними ласощами.





- Не можна ігнорувати сигнали тіла — якщо почуваєтеся фізично чи душевно погано, важливо приділити цьому увагу. Що потрібно зробити до осіннього рівнодення - Астрологи кажуть, що рівнодення – це час перезавантаження та точка неповернення. Варто завершити всі справи, віддати борги до цього моменту, щоби зустріти осінь без вантажу з минулого. - Астрологи кажуть, що рівнодення – це час перезавантаження та точка неповернення. Варто завершити всі справи, віддати борги до цього моменту, щоби зустріти осінь без вантажу з минулого.





- Варто викинути з дому весь мотлох. В основному той, який зберігається «про всяк випадок» і просто займає простір.





- Попрощатися варто і з людьми, які не приносять нічого доброго в життя. Варто відпустити заздрісних подруг, охолоджених партнерів та токсичних знайомих.





- Кажуть, що корисно стати на світанку, вмитися і милуватися Сонцем — ця прикмета обіцяє довголіття та молодість.





- Гарний час для медитації, щоб опустити переживання і подякувати Всесвіту за те, що у вас є.