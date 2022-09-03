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3 сентября 22, 10:40
Коли осіннє рівнодення 2022: що про нього потрібно знати
сентябрь
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День осіннього рівнодення – це день, коли Сонце вранці піднімається на сході, сідає на заході, а довжина дня та ночі однакова – по 12 годин

2022 року осіннє рівнодення настане 23 вересня. Після цього дня тривалість світлового дня зменшуватиметься, бо Сонце з північної півкулі перейде у південну.

Що не можна робити в осіннє рівнодення

- Не варто розпочинати будь-які нові справи цього дня. Найкраще присвятити його собі, проаналізувати своє життя, оточення, цілі. 

- Не можна сваритися, конфліктувати чи сваритися з будь-ким. Потрібно тримати свої емоції під контролем.

- Не можна відмовляти гостям. Навпаки, варто когось запросити та почастувати смачними ласощами. 

- Не можна ігнорувати сигнали тіла — якщо почуваєтеся фізично чи душевно погано, важливо приділити цьому увагу.

Що потрібно зробити до осіннього рівнодення

- Астрологи кажуть, що рівнодення – це час перезавантаження та точка неповернення. Варто завершити всі справи, віддати борги до цього моменту, щоби зустріти осінь без вантажу з минулого.

- Варто викинути з дому весь мотлох. В основному той, який зберігається «про всяк випадок» і просто займає простір. 

- Попрощатися варто і з людьми, які не приносять нічого доброго в життя. Варто відпустити заздрісних подруг, охолоджених партнерів та токсичних знайомих. 

- Кажуть, що корисно стати на світанку, вмитися і милуватися Сонцем — ця прикмета обіцяє довголіття та молодість. 

- Гарний час для медитації, щоб опустити переживання і подякувати Всесвіту за те, що у вас є.
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Коли осіннє рівнодення 2022: що про нього потрібно знати
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