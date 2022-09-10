10 вересня принесе нечувані суми 4 знакам зодіаку

Астрологи розповіли, кому повний місяць 10 вересня подарує гроші і несподіваний достаток.

Цим знакам зодіаку пощастить в першу чергу. Можуть бути надходження фінансів з того боку, про яку ви навіть не підозрювали.

У Терезів у вересні може з'явитися покровитель, який буде обдаровувати розкішними подарунками і давати гроші. Можливо, саме в повний місяць 10 вересня він вирішить проспонсорувати ваші бажання щодо шопінгу або уїк-енду.

Стрільці можуть оформити вдалу угоду, за результатами якої їм прийде потрібна сума. Кошти краще вкласти в якусь справу. Це в перспективі принесе вигідну "відповідь". Але пам'ятайте про важливість не підписувати ніякі документи і не приймати важливих рішень до завершення фази ретроградного Меркурія (2 жовтня і два дні після).

Після тривалої "темряви" в плані грошей, у вас в гаманці нарешті буде поповнення. Зірки обіцяють вам премію або надбавку.