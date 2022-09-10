Астрологи склали гороскоп на тиждень з 12 по 18 вересня 2022 року. Що потрібно робити, та коли чекати успіху.

Овен

Плани та ідеї можуть наткнутися на опір близьких людей і друзів. Ті, хто підтримував Овнів, можуть змінити ласку на гнів. Зірки радять стати незалежними і постаратися частіше посміхатися.

Телець

Гарний час для примирення з друзями, колегами, рідними та коханими. Навіть зі складних ситуацій можна знайти вихід. Варто знати, що те, що зазвичай шкодить, Тельцям може піти на користь. Просто треба бути більш уважними до дрібниць. Саме в них може ховатися щастя.

Близнюки

Астрологи радять не панікувати передчасно, а у складні моменти брати час на роздуми. Не варто поспішати з рішеннями, адже можна знайти вигоду навіть у найнеприємніших ситуаціях. На початку тижня цей знак може відчувати нав'язливий вплив та тиск із боку. П'ятниця й неділя - не дуже вдалі дні.

Рак

Можуть цей знак підганяти терміни, обставини чи інші люди. Краще поставитися до цього як до даності. 12-18 вересня Раки зможуть почати нове життя. Якщо щось не влаштовує - це з високою ймовірністю зміниться на краще, особливо наприкінці тижня - 16 і 18 числа.

Лев

Стежте за прикметами, адже тиждень обіцяє жіночого щастя, удачі та добра. Цього тижня чекають продуктивні переговори, справи, зустрічі, нові захоплення та хобі. Зірки пропонують не чекати зручної нагоди, а прямо з понеділка внести різноманітність у сірі дні і зробити все можливе, щоб оживити інтерес до життя.

Діва

Гарний час для відпустки або чогось нового. Можна знайти нову роботу, захоплення, зайнятися спортом або присвятити себе стосункам або пошукам. Жінки цього знаку не діють, то в такому випадку до кінця тижня їх можуть накрити негативні емоції, які спричинять великий сімейний конфлікт чи депресивні думки.

Терези

Тиждень пройде під девізом "не посперечаєшся, не виживеш". Щоб покращити своє життя, необхідно почати захищати свої активи та навчитися цінувати свій час. Астрологи вважають, що представники цього знаку мають шанс тверезо оцінити своє становище, провести роботу над своїми помилками. Не виключено, що оточуючі люди можуть почати чинити на них тиск. Слухати чужу думку можна, а от слідувати їй краще не варто.

Скорпіон

Можливі яскраві вчинки, життєві зміни та зміни орієнтирів. Ігноруйте конструктивну критику близьких людей. З 12 по 18 вересня - гарний час момент для тих жінок, які мають свій бізнес або просто націлені на приголомшливий успіх. Гарні аспекти планет наприкінці тижня допоможуть отримати неочікуваний прибуток.

Козеріг

Тиждень, особливо понеділок, буде вдалим часом для примирення з коханими, батьками, друзями. Астрологи не виключають різких поворотів долі. У всіх питаннях, пов'язаних із стосунками та спілкуванням, краще спиратися на інтуїцію. Гарний період для покупки нового одягу, зміни стилю та образу.

Водолій

Зосередьтеся на головному і пошукайте вихід із ситуації. Можна звернутися за порадою чи допомогою до близьких та знайомих. Вчіться блокувати негатив поганих людей.

Риби

Цього тижня варто дати можливість чоловікам проявити себе та показати свої наміри. Не варто поспішайте із відмовою. У коханні Рибам потрібен прагматизм та обережність. Зірки допоможуть подивитися на багато проблем із нового ракурсу. Варто просто відпочити та розслабитися, повідомляє Slovofraza.