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11 сентября 22, 17:56
Ретроградний Меркурій 2022: що не можна роботи?
зодиак
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10 вересня настав ретроградний Меркурій 2022, він триватиме до 2 жовтня

10 вересня настав ретроградний Меркурій 2022, він триватиме до 2 жовтня.

В цей же період відбудеться ще одне важливе явище - повня 2022 у вересні, тому людям рекомендують бути максимально обережними.

Поради для кожного представника зодіакального кола:

Овен - ставтеся до фінансів обережно, не робіть необдуманих витрат, а будь-які папери читайте перед тим, як підписувати. 

Телець - уникайте з'ясування відносин, будьте терпимішими, намагайтеся відновлювати колишні взаємини або зберігати наявні

Близнюки - підтримуйте імунітет будь-якими способами, уважно ставтеся до здоров'я і прощайтеся зі шкідливими звичками.

Рак - працюйте над відносинами, більше часу приділяйте сім'ї, не сваріться і не сперечайтеся з родичами. 

Лев - зробіть упор на спілкування з близькими, проводите час з сім'єю, а будь-які ділові питання відкладіть до більш вдалого часу. 

Діва - контролюйте все навколо себе, перевіряйте 10 разів, не вірте на слово, але і не дозволяйте собі бути занадто підозрілими. 

Терези - упорядковуйте своє життя, займайтеся будинком, собою і роботою, будуйте плани на майбутнє і не експериментуйте зі здоров'ям. 

Скорпіон - утримайтеся від того, щоб бути занадто активними, розслабтеся і довіртеся долі і не робіть різких рухів. 

Стрілець - використовуйте будь-які шанси від Всесвіту на благо собі, беріть реванш в тому, що раніше не виходило і не займайтеся бюрократичними питаннями. 

Козоріг - спостерігайте за зміною свого оточення і намагайтеся міняти орієнтири, на роботі будьте обережні і не допускайте помилок. 

Водолій - визначайтеся з пріоритетами, розставляйте завдання і цілі, припиняйте витати в хмарах і хапатися за все відразу. 

Риби - слідкуйте за своїми витратами, не допускайте необдуманих витрат і оберігайте себе від надмірностей.

Якщо у вас вийде прислухатися до озвучених порад, то життя налагодиться, а ретроградний Меркурій принесе тільки позитивні результати.
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