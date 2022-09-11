Ретроградний Меркурій 2022: що не можна роботи?

10 вересня настав ретроградний Меркурій 2022, він триватиме до 2 жовтня.

В цей же період відбудеться ще одне важливе явище - повня 2022 у вересні, тому людям рекомендують бути максимально обережними.

Поради для кожного представника зодіакального кола:





Телець - уникайте з'ясування відносин, будьте терпимішими, намагайтеся відновлювати колишні взаємини або зберігати наявні





Близнюки - підтримуйте імунітет будь-якими способами, уважно ставтеся до здоров'я і прощайтеся зі шкідливими звичками.





Рак - працюйте над відносинами, більше часу приділяйте сім'ї, не сваріться і не сперечайтеся з родичами.





Лев - зробіть упор на спілкування з близькими, проводите час з сім'єю, а будь-які ділові питання відкладіть до більш вдалого часу.





Діва - контролюйте все навколо себе, перевіряйте 10 разів, не вірте на слово, але і не дозволяйте собі бути занадто підозрілими.





Терези - упорядковуйте своє життя, займайтеся будинком, собою і роботою, будуйте плани на майбутнє і не експериментуйте зі здоров'ям.





Скорпіон - утримайтеся від того, щоб бути занадто активними, розслабтеся і довіртеся долі і не робіть різких рухів.





Стрілець - використовуйте будь-які шанси від Всесвіту на благо собі, беріть реванш в тому, що раніше не виходило і не займайтеся бюрократичними питаннями.





Козоріг - спостерігайте за зміною свого оточення і намагайтеся міняти орієнтири, на роботі будьте обережні і не допускайте помилок.





Водолій - визначайтеся з пріоритетами, розставляйте завдання і цілі, припиняйте витати в хмарах і хапатися за все відразу.



