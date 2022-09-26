Молодик у вересні: гороскоп для всіх знаків зодіаку

26 вересня починається новий місячний цикл за місячним календарем. Новий місяць несе свіжі енергії і це дуже хороший період для планування майбутніх справ, для творчості, але є і ряд пересторог, що не можна робити у день Нового місяця.





Чого чекати всім знакам зодіаку на Новий місяць та що у їх житті змінить саме цей Молодик? Гороскоп для знаків зодіаку на Новий місяць у вересні 2022 від відомої астрологині Анжели Перл.





Гороскоп для всіх знаків зодіаку на Новий місяць 26 вересня





Гороскоп на Молодик Овен

25 вересня Місяць входить до 7-го дому гороскопа, туди ж, де Меркурій. Там само буде і Молодик 26 вересня. Він може бути значимим у плані відносин, роману, бізнес-відносин.





Гороскоп на Молодик Тілець

Молодий місяць у вересні принесе Тільцям нові зобов'язання.





Гороскоп на Молодик Близнюки

В Молодий місяць у Близнюків можливе відновлення відносин з одруженим чоловіком.





Гороскоп на Молодик Рак

25 вересня Місяць у 4 домі: новина про місце проживання, хтось приїде в гості. У цей час не можна укладати угоди. Період енергійних нових планів, що стосуються близьких, сім'ї, місця проживання. Молодий місяць 25 вересня може натякнути, що може статися через місяць, 25 жовтня, а саме: в якому напрямку події розвиватимуться.





Гороскоп на Молодик Лев

Молодий місяць у 3 домі: нова інформація, новий документ, поїздка, нові ідеї (краще не здійснювати їх до 2 жовтня).









Гороскоп на Молодик Діва

24-25 вересня Венера в Діві навпроти Нептуна: якщо вільні, то може бути знайомство, зустріч, романтична вечеря, похід до театру, букет квітів. Молодий місяць у 2 домі: пропозиція нової роботи, нова ідея як заробляти, новий підробіток. Виникне необхідність купівлі на солідну суму. Гарний місяць, щоб заявити про себе, про свої таланти. Усі виступи будуть вдалі.





Гороскоп на Молодик Терези

У вашому знаку Терези буде ще й Молодик. Може з'явитись нова людина в житті, почнеться нове життя: нова професія, нове місце проживання. Ви точно знатимете, як вам діяти далі по життю.





Гороскоп на Молодик Скорпіон

25 вересня Місяць входить до 12 дому гороскопа, де буде Молодик. Можливий новий план на майбутнє, еміграція. Небажані планові хірургічні операції.





Гороскоп на Молодик Стрілець

25 вересня Місяць входить до 11 дому гороскопа, де буде Молодик. Можуть бути нові стосунки, знайомства. Можлива новина про вагітність, дорослі діти можуть чимось порадувати.





Гороскоп на Молодик Козеріг

Молодик у 10 домі: нова мета в житті, новий шлях, нова робота, новий бізнес. Новий статус — станете матір'ю чи дружиною, дівчиною.





Гороскоп на Молодик Водолій

Молодий місяць буде у вашому 9 домі: нові плани та рішення, пошук смислів.





Гороскоп на Молодик Риби

Прийдуть гроші, щось нове увійде (може, нова сума), може, новий проєкт чоловіка чи дружини, також потрібно буде ухвалити важливе рішення. Можливо, щось продаватимете. Юпітер буде з жовтня до грудня і щось подарує вам (пов'язане із грошима).



