Новий 2023 рік: яким він буде за східним календарем

Літо нещодавно закінчилося, тому усі в очікуванні наступної важливої події – Нового року. Вже менше ніж за чотири місяці настане 2023 рік, тому саме час подумати про святкове вбрання, які страви готувати та як прикрашати оселю.





Якої тварини буде 2023 рік та який колір буде головним у прийдешньому році – дізнавалися Факти ICTV.





Новий 2023 рік за східним календарем





Більшість країн у світі відзначають Новий Рік 1 січня. У 2023-му святкування припаде на вихідні – у ніч з суботи (31 грудня 2022) на неділю (1 січня 2023).





Крім того, прийдешній рік буде невисокосний. У ньому 365 днів, а в лютому цього року 28 днів.





Символом 2023 року буде Чорний Водяний Кролик.





Кролик – ласкава, ніжна та спокійна тваринка, тому, ймовірніше, 2023 рік буде доволі спокійним і гармонійним.





Люди, народжені під цим східним знаком, вважаються сміливими та вольовими з легким характером. Варто зазначити, що 2023 рік буде успішним для цілеспрямованих, самостійних людей, які постійно розвиваються і вдосконалюються.





Тварина за східним календарем відрізняється своєю добротою, дружелюбністю, чутливістю, елегантністю, стриманістю, обережністю, ніжністю, але в той же час упевненістю в собі, проникливістю і гнучкістю.





Кролик — романтик, мрійник і максималіст у коханні. Сім’я для нього має велике значення. Домочадці будуть жити комфортно поруч з таким господарем або господинею дому.





Як правило, фінансова незалежність потрібна цьому представнику гороскопу для того, щоб досягти заповітних цілей в особистому житті. Він зробить все можливе, щоб його друга половинка і діти були щасливі.





Як правильно зустрічати 2023 рік





Найкраще, зустрічати 2023-й в колі сім’ї – тихо, пристойно і передбачувано.





Одяг





Оскільки символ 2023 року — Чорний Водяний Кролик, зустрічати Новий рік можна у чорних, синіх, блакитних, фіолетових, рожевих та червоних кольорах.





Крім того, в одязі можна використовувати блискітки, пайетки, тканини з люрексом тощо. Образ в світлих тонах вдало доповнять яскраві або контрастні аксесуари.





Наряд для зустрічі Нового року 2023 повинен бути не химерним, а затишним і в спокійних тонах.





Святковий стіл





Аби догодити кролику, на столі повинні бути овочі, фрукти, зелень. Саме таким продуктом надає перевагу кріль. Центральне місце на святковому столі варто віддати овочевим та фруктовим салатам або легким закускам.





Проте відмовлятися від м’яса не варто. М’яса кролика, звичайно, не повинно бути, але страви з індичкою, куркою, свининою будуть цілком доречні.





Ялинка





Новорічне дерево слід прикрашати у пастельних кольорах – білий, світло-рожевий, блакитний, бежевий тощо.





Проте не потрібно відмовлятися від старих ялинкових іграшок. Ви можете купити цьогоріч кілька новий іграшок та повісити їх на видноті.





Також купіть кілька статуеток та іграшок кролика.



