Пять модных правил, которые больше не работают

Модные правила можно и нужно нарушать





1. Правило гласит: перед тем как выйти из дома, посмотрите в зеркало и сними один лишний аксессуар





При всей нашей любви к Коко Шанель, мы вынуждены признать, что в двадцать первом веке, когда многослойность играет ключевую роль в любом наряде, следовать этому правилу, как минимум, глупо.





2. Правило гласит: женщины должны носить только женскую одежду





Носить исключительно женскую одежду? Нет, нет и еще раз нет! Разве может быть что-то более сексуальнее, чем мужская футболка или рубашка на хрупком женском теле?





3. Правило гласит: не смешивай принты





Если ты надела полосатую рубашку, ты должна подобрать к ней однотонный низ или же подобрать наряд такого же принта. Да-да, все это так, но ведь это так скучно. И вообще, если следовать этому правилу, шансы попасть хотя бы в один street style фотоотчет приравниваются к нулю.









Модные правила можно и нужно нарушать instagram.com





4. Правило гласит: не показывай лиф





Еще одно заблуждение, которое также успешно нарушается. Бельевой стиль торжествует в женских гардеробах уже несколько сезонов подряд. Главное – научитьcя правильно носить эти вещь. Вот, к примеру, правило “топ на тонких бретелях плюс кружевной лиф“ работает всегда безукоризненно.





5. Правило гласит: поддельные вещи всегда выглядят нелепо





Поддельные вещи и вправду испортят наряд, если в одном образе сочетать сумку Chanel, платье Gucci и туфли от Christian Louboutin. Но если к этому вопросу подойти разумно, то маленькие сережки а-ля Dior в сочетании с маленьким черным платьем вовсе не будут лишними.





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