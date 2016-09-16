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Леди
Стиль
15 сентября 16, 21:59
Пять модных правил, которые больше не работают
Мода
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Модная индустрия – место, где правила изменяются, как минимум два раза в год. Ivona называет fashion-табу, которыми можно пренебречь уже сегодня.
Модные правила можно и нужно нарушать

1. Правило гласит: перед тем как выйти из дома, посмотрите в зеркало и сними один лишний аксессуар

При всей нашей любви к Коко Шанель, мы вынуждены признать, что в двадцать первом веке, когда многослойность играет ключевую роль в любом наряде, следовать этому правилу, как минимум, глупо.

2. Правило гласит: женщины должны носить только женскую одежду

Носить исключительно женскую одежду? Нет, нет и еще раз нет! Разве может быть что-то более сексуальнее, чем мужская футболка или рубашка на хрупком женском теле? 

3. Правило гласит: не смешивай принты

Если ты надела полосатую рубашку, ты должна подобрать к ней однотонный низ или же подобрать наряд такого же принта. Да-да, все это так, но ведь это так скучно. И вообще, если следовать этому правилу, шансы попасть хотя бы в один street style фотоотчет приравниваются к нулю.


Модные правила можно и нужно нарушать instagram.com

4. Правило гласит: не показывай лиф

Еще одно заблуждение, которое также успешно нарушается. Бельевой стиль торжествует в женских гардеробах уже несколько сезонов подряд. Главное – научитьcя правильно носить эти вещь. Вот, к примеру, правило “топ на тонких бретелях плюс кружевной лиф“ работает всегда безукоризненно.

5. Правило гласит: поддельные вещи всегда выглядят нелепо 

Поддельные вещи и вправду испортят наряд, если в одном образе сочетать сумку Chanel, платье Gucci и туфли от Christian Louboutin. Но если к этому вопросу подойти разумно, то маленькие сережки а-ля Dior в сочетании с маленьким черным платьем вовсе не будут лишними.

Джинсы-скинни: 10 идей для осеннего образа:
  

Источник: ivona
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