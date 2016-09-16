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Леди
Стиль
15 сентября 16, 22:29
Как создать иллюзию фигуры "песочные часы": три совета
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Этот тип фигуры считается классическим, но не всех природа наградила идеальными пропорциями. Как добиться совершенства с помощью простых трюков?
Фигура "песочные часы" во все времена была эталоном красоты.

Совет №1

Акцентируй на верх. Существует множество способов, как сделать бюст более пышным, а плечи – не покатыми. Выбирай куртки с лацканами, блузки с объемными рукавами и платья с драпировкой в зоне декольте. 

Таким способом ты сможешь зрительно увеличить верхнюю часть тела и сузить талию.



Совет №2


Используй ремень. “Песочные часы“ в первую очередь славятся осиной талией. Для того, чтобы добиться заветных 60 сантиметров не обязательно ходить в тренажерный зал или носить утягивающий корсет. Надень широкий пояс, который и создаст иллюзию тонкой талии.



Совет №3

Не игнорируй бедра. Если от природы у тебя узкий таз – не переживай, эта проблема решаема. Главное модное табу для тебя – это юбка-карандаш и джинсы-скинни. Вместо этого выбирай кюлоты с завышенной талией и юбку А-силуэта. С помощью этих вещей ты сможешь добиться идеального соотношения талии и бедер.



Смотри в галерее подборку модных блогеров с формами:



Блог GABIFRESH: Габи Грегг - одна из самых модных девушек Нью-Йорка. Помимо хорошего вкуса Габи отличает нетрадиционный для нашей культуры смелый подход к тому, как должны выглядеть девушки plus size.



Блог GarnerStyle: Автор блога GarnerStyle никогда не стесняется балетных причесок, блесток и смелых золотых украшений, доказывая, что лучший стиль - это бесстрашный стиль. 



Блог Twee Valley High: Кристина Уриегас-Рейес из Бруклина заставит вас ностальгировать о моде прошлых лет, ведь она обожает шляпки, шелковые шарфики и ретро-узоры, в которые невозможно не влюбиться.



Блог psitsfashion.com: Автор модных статей Лиз Блэк любит громко заявлять о себе - будь то ее волосы цвета а-ля Русалочка, звездный купальник или длинные платья, которые всегда элегантно раздуваются на ветру.



Блог Musings of a Curvy Lady: Автор обожает каблуки и всегда отдает предпочтение ярким неоновым цветам, сексуальным юбкам с высокой талией и сумочкам.



Блог theprintfiend.tumblr.com: Джулия обожает узоры и принты. Она сочетает уникальные принты с очаровательными аксессуарами для волос и забавными ожерельями.



Блог curiousfancy.com: Девушка из Индии Раджини Наг Рао пишет изумительные статьи для модного онлайн журнала xoJane, а теперь ведет и собственный блог, прочитав который вы наверняка захотите себе берет и оранжевые колготки. 



Профессиональный декоратор тортов и самопровозглашенная принцесса-русалка — так можно описать хозяйку блога My Curvy Valentine. Эта девушка носит одежду самых разнообразных стилистических направлений.



Неоднозначная Miss Alphabet с помощью своего блога продает радужную и очень неординарную одежду, которую сама же и шьет.Ребекка из блога Prettygirlglam — тот, кто вам нужен, если вы ищете умные женские обсуждения и прекрасную одежду, которая идеально подойдет для вашей работы, кем бы вы ни работали.



Блоггер LilGrrrlCreep знает толк в том, как красить волосы, а заглянув в ее блог, вы поймете, что она никогда не воспринимает себя серьезно, хотя имеет на это полное право.



Блог http:alisonwonderlandx0.tumblr.com: Элисон заставит вас вновь влюбиться в цветочные платья с поясом и кожаные сапоги по колено.

Смотри видео-урок, как одеваться девушкам с фигурой “песочные часы“:


Источник: ivona
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