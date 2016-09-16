Как создать иллюзию фигуры "песочные часы": три совета

Фигура "песочные часы" во все времена была эталоном красоты.





Совет №1





Акцентируй на верх. Существует множество способов, как сделать бюст более пышным, а плечи – не покатыми. Выбирай куртки с лацканами, блузки с объемными рукавами и платья с драпировкой в зоне декольте.





Таким способом ты сможешь зрительно увеличить верхнюю часть тела и сузить талию.













Совет №2









Используй ремень. “Песочные часы“ в первую очередь славятся осиной талией. Для того, чтобы добиться заветных 60 сантиметров не обязательно ходить в тренажерный зал или носить утягивающий корсет. Надень широкий пояс, который и создаст иллюзию тонкой талии.













Совет №3





Не игнорируй бедра. Если от природы у тебя узкий таз – не переживай, эта проблема решаема. Главное модное табу для тебя – это юбка-карандаш и джинсы-скинни. Вместо этого выбирай кюлоты с завышенной талией и юбку А-силуэта. С помощью этих вещей ты сможешь добиться идеального соотношения талии и бедер.













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