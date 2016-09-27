Андре Тан рассказал о трендах и антитрендах этой осени

Что будет модным этой осенью, на что следует обратить свое внимание, а от чего отказаться рассказал известный украинский модельер Андре Тан.





– Этой осенью самый модный цвет – это желтый! Он должен быть в гардеробе каждой девушки. Также обязательно приобрести джинсы с завышенной линией талии. И еще один модный тренд – это oversize. Например, вы надеваете “дутую“ куртку, а поверх нее – пальто, и поэтому кажетесь очень объемными.









Желтый цвет + oversize samieze.com





А что, наоборот, немодно в этом сезоне? От чего стоит отказаться тем, кто хочет выглядеть стильно?





– Ну, во-первых, нужно быть избирательной! “Я надела все лучшее сразу“ – это уже не модно! Про длинные ногти тоже стоит забыть. Я вообще считаю, что “в этом уже даже не хоронят“! Еще один антитренд – это высокие прилегающие ботфорты (если же вы любите высокие сапоги, обратите внимание на модели с широким голенищем, – прим. ред.). И завершает “немодный“ список платье в стиле “есть женщины в русских селеньях“: отрезное по груди и расклешенное, как у куклы на самовар.









Длина миди samieze.com





А существуют тренды, которые актуальны всегда, независимо от сезона?





– Существуют негласные модные правила, которых стоит придерживаться! Первое: если вы выбираете одежду с глубоким декольте – значит, платье должно быть хотя бы длиной миди. И второе: если сверху все закрыто, ноги можно оголить. Если есть, конечно, что показать! (смеется). Запомните, всегда нужно показывать свое тело дозированно!





Чтобы выглядеть стильно этой осенью, обязательно нужно обзавестись желтым худи, объемной курткой или пальто и джинсами с завышенной линией талии. И никаких длинных ногтей! Короткий стильный маникюр покажет окружающим, что ты отлично разбираешься в современных трендах!









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