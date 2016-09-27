10 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь

На сегодняшний день существует много полезных советов, среди которых мы выделим 10 лайфхаков для упрощения жизни. С их помощью можно будет научиться справляться с разными бытовыми делами быстро и просто, а также по-новому использовать привычные вещи.





Представленные ниже советы появились благодаря фантазии и изобретательности людей, причем стоит отметить, что их уже испробовало на себе большое количество людей.













1. Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с неприятной ситуацией, когда в самый неподходящий момент обнаруживается, что ширинка на штанах расстегнулась. Чтобы предотвратить возникновение такого конфуза, возьмите металлическое кольцо, которое используется для брелоков. Его необходимо закрепить на застежке молнии, а затем, после застегивания повесьте кольцо на пуговицу.













2. Неприятный запах, который исходит от обуви – проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Следующий совет, входящий в перечень 10-ти полезных лайфхаков для жизни, поможет справиться с этой неприятностью. Сначала обувь положите в полиэтиленовый пакет, а затем, отправьте на ночь в морозильную камеру. Низкие температуры уничтожат бактерии, которые и провоцируют неприятный запах. Если обувь влажная, то внутрь ботинок необходимо положить скомканную газету, которая быстро все впитает.













3. Отсутствие культуры и прилепленная на лавку или другое место жвачка, не только портит настроение, но и вещь. Из этой ситуации можно выйти, при помощи кубика льда, которым необходимо натирать жвачку, пока она не станет холодной, а ткань – мокрой. После этого жвачка легко отвалится и одежда будет чистой.













4. Если на любимой кофте на рукавах или боках образовались катышки, тогда убрать их можно при помощи обычной бритвы, которой следует пройтись по проблемным областям.





5. Неожиданно сели батарейки в пульте и в запасе есть только одна штука, тогда воспользуйтесь следующим лайфаком для дома, который входит в ТОП-10 лучших. Возьмите кусок фольги и скомкайте его так, чтобы получилась палочка, которую следует вставить вместо батарейки, и некоторое время пульт будет работать.













6. Чтобы почистить обувь и придать ей блеск, воспользуйтесь, как ни странно, кожурой от банана. Натрите ею обувь и результат вас непременно увидит.













7. Многочисленные прямые провода часто запутываются, что только портит настроение. Другое дело витые провода, которые не занимают много места и практически никогда не запутываются. Намотайте провод на карандаш, закрепив концы скотчем. Сначала высушите его феном на протяжении двух минут на максимальной мощности, а затем, охладите, положив в морозилку. Витой провод готов.













8. Если затупилось лезвие на бритве, тогда можно воспользоваться лайфхаком, чтобы еще на некоторое время продлить жизнь лезвий. Для этого возьмите старые джинсы и пройдитесь по ним бритвой 30 раз против движения бритья, то есть снизу вверх. Это позволит немного подточить лезвия.













9. Чтобы защитить кабель в местах изгиба, возьмите пружину от шариковой ручкой и намотайте ее на шнур, что придаст ему прочности. Используйте этот совет на USB-проводах или зарядках.





10. Телефон является неотъемлемой частью жизни человека и 10-й лайфхак, который упростит жизнь, связан с ним. Если села батарея и нужно срочно сделать звонок, необходимо достать батарейку и хорошенько разогреть ее в руках. Сразу вставьте ее в телефон и заряда должно хватить на один звонок.











