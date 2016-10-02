Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.41
Леди
Стиль
2 октября 16, 21:53
Формула идеального осеннего гардероба (ФОТО)
Кожаная куртка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каждый день мы все ощутимей чувствуем приход осени. Наши модные советы помогут тебе оставаться стильной при любых погодных условиях.

Идеальная кожаная куртка

Модные тенденции сменяют одна другую, но есть вещи, которые остаются must-have всегда. 

Для осени – это кожаная куртка. Выбирай классическую модель, выполненную из качественного материала. 


Кожана куртка составит прекрасную пару и с брюками, и с костюмом, и с платьем pinterest.com

Пусть тебе и придется потратить достаточно солидную сумму на эту покупку, но она прослужит тебе несколько сезонов и окупится в любом случае. 

Классическая сумочка


Лаконичная сумка в нейтральной гамме – это вневременной must-have pinterest.com

Очень важно, чтоб твоя сумка была универсальной и отлично сочеталась с остальными деталями гардероба, функциональной, чтоб вмещала в себя больше, чем телефон и ключи и качественной. Стилисты рекомендуют найти ту модель, которая будет “дружить“ с 80% твоего шкафа. Лучше всего обращать внимание на сумки в нейтральной палитре: бежевый, черный и коричневый считаются идеальными цветами для любых комбинаций.

Правильный головной убор


Шляпа внесет в твой образ пикантную нотку pinterest.com

Широкополая шляпа, элегантная федора или экзотический тюрбан – любой из этих головных уборов украсит твой осенний гардероб. Благодаря им ты не только спасешься от дождя и ветра, но и получишь звание самой стильной. Из летнего сезона ты можешь позаимствовать и соломенную шляпку. В паре с красной помадой и кожаной курткой она добавит твоему образу французского шика.



Теплый мех всегда согреет тебя даже при самой низкой температуре


Свитер с уникальным принтом – лучшее приобретение для осени 



Головной убор необычного дизайна выделит тебя из толпы


Источник: ivona.bigmir
Кликните по изображению для просмотра
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь
noimageАндре Тан рассказал о трендах и антитрендах этой осени
noimageГлавные тренды нового осенне-зимнего сезона-2016 (ФОТО)
noimageEmmy Awards 2016: лучшие образы с красной дорожки (ФОТО)
noimageЧто каждый мужчина должен купить до 30 лет? (ФОТО)
Лента новостей