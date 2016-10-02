Формула идеального осеннего гардероба (ФОТО)





Идеальная кожаная куртка





Модные тенденции сменяют одна другую, но есть вещи, которые остаются must-have всегда.





Для осени – это кожаная куртка. Выбирай классическую модель, выполненную из качественного материала.









Кожана куртка составит прекрасную пару и с брюками, и с костюмом, и с платьем pinterest.com







Пусть тебе и придется потратить достаточно солидную сумму на эту покупку, но она прослужит тебе несколько сезонов и окупится в любом случае.





Классическая сумочка









Лаконичная сумка в нейтральной гамме – это вневременной must-have pinterest.com







Очень важно, чтоб твоя сумка была универсальной и отлично сочеталась с остальными деталями гардероба, функциональной, чтоб вмещала в себя больше, чем телефон и ключи и качественной. Стилисты рекомендуют найти ту модель, которая будет “дружить“ с 80% твоего шкафа. Лучше всего обращать внимание на сумки в нейтральной палитре: бежевый, черный и коричневый считаются идеальными цветами для любых комбинаций.





Правильный головной убор









Шляпа внесет в твой образ пикантную нотку pinterest.com





Широкополая шляпа, элегантная федора или экзотический тюрбан – любой из этих головных уборов украсит твой осенний гардероб. Благодаря им ты не только спасешься от дождя и ветра, но и получишь звание самой стильной. Из летнего сезона ты можешь позаимствовать и соломенную шляпку. В паре с красной помадой и кожаной курткой она добавит твоему образу французского шика.













Теплый мех всегда согреет тебя даже при самой низкой температуре









Свитер с уникальным принтом – лучшее приобретение для осени













Головной убор необычного дизайна выделит тебя из толпы







