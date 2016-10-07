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Леди
Стиль
7 октября 16, 19:13
ТОП-25 знаковых сумок с подиума (ФОТО)
Сумки
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Хочешь быть в курсе всех последних модных трендов? Тогда для тебя наш специальный обзор сумок, которые станут актуальны уже этой весной.
Сумки – это немаловажная статья доходов для таких брендов, как Prada и Chanel. Часто именно аксессуары, а не одежда, привлекают внимание потенциальных покупателей. Вспомни хотя бы стеганную Chanel 2.55. За ней охотятся до сих пор, хотя впервые она вышла в продажу в далеком 1955-м. 

Мы можем отметить удивительное несоответствие во взглядах модных домов на главную сумку сезона. Salvatore Ferragamo, Jason Wu, Marni и Loewe представляют ее себе гиперболизировано объемной, в то время как Delpozo, Stella McCartney, Proenza Schouler, Valentino, Chloé и Dior активно агитируют за покупку “миниатюр“.

Отдельно находятся совершенно неносибельные (если ты, конечно, не Анна Делло Руссо) сумки в виде роботов (Chanel) или блистеров с капсулами (Moschino).

Смотри в галерее топ самых интересных моделей сумок с недель моды:


Dior


Chloе


Chanel


Marc Jacobs


Salvatore Ferragamo


Gucci


Jason Wu


J.Crew


Valentino


Proenza Schouler


Prada


Hermès 

  
Marques ' Almeida


Dolce & Gabbana


Moschino


Marni


Coach


Anya Hindmarch


Stella McCartney


Tory Burch


Victoria Beckham


Charlotte Olympia


Loewe


Delpozo


Mother of Pearl

Смотри видео с показа Chanel весна-лето 2017:



Источник: ivona
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