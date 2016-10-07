ТОП-25 знаковых сумок с подиума (ФОТО)

Сумки – это немаловажная статья доходов для таких брендов, как Prada и Chanel. Часто именно аксессуары, а не одежда, привлекают внимание потенциальных покупателей. Вспомни хотя бы стеганную Chanel 2.55. За ней охотятся до сих пор, хотя впервые она вышла в продажу в далеком 1955-м.





Мы можем отметить удивительное несоответствие во взглядах модных домов на главную сумку сезона. Salvatore Ferragamo, Jason Wu, Marni и Loewe представляют ее себе гиперболизировано объемной, в то время как Delpozo, Stella McCartney, Proenza Schouler, Valentino, Chloé и Dior активно агитируют за покупку “миниатюр“.





Отдельно находятся совершенно неносибельные (если ты, конечно, не Анна Делло Руссо) сумки в виде роботов (Chanel) или блистеров с капсулами (Moschino).





Смотри в галерее топ самых интересных моделей сумок с недель моды:









Dior









Chloе









Chanel









Marc Jacobs









Salvatore Ferragamo









Gucci









Jason Wu









J.Crew









Valentino









Proenza Schouler









Prada









Hermès





Marques ' Almeida









Dolce & Gabbana









Moschino









Marni









Coach









Anya Hindmarch









Stella McCartney









Tory Burch









Victoria Beckham









Charlotte Olympia









Loewe









Delpozo









Mother of Pearl





Смотри видео с показа Chanel весна-лето 2017:







