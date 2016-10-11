Осень 2016: Как правильно носить шарфы и платки (ФОТО+ВИДЕО)

Остается только учиться их грамотно сочетать с нарядом.
Шарф с принтами + total-black
Шарф в клетку chicobsession.com
Если твой аксессуар в образе “перетягивает одеяло на себя“ – позволь ему это сделать.
В качестве фона для пестрого шарфа выбери вещи в приглушенной гамме и с простым силуэтом (идеальный вариант – total-black).
Большой шарф karamode.blogspot.com
Шарф + пояс
Шарф может добавить образу ненужную массивность. Для того, чтобы избежать этого эффекта, просто подвяжи его пояском. Приятный бонус: пояс сделает правильный акцент на талии.
Цветастый платок purewow.com
Платок + базовые вещи
Хочешь добавить яркую нотку в повседневный образ? Джинсы и свитшот или свитер и юбка нуждаются в стильной поддержке, например, в шелковом платке с оригинальным рисунком.
Однотонный шарф cursodeorganizaciondelhogar.com
Шарф + пальто
Простой шарф и классическое пальто – это идеальная пара для любой ситуации. Приятное сочетание фактур и цветовой гаммы вмиг вознесет тебя до статуса фешионисты. Вот он синоним элегантности.
Тонкий шарф gabibreitenbach.com
Шарф + блейзер
Немного французского шика не помешает. Тонкий шарф и рябой блейзер смотрятся шикарно и сами по себе, но в союзе со стильными солнцезащитными очками они вообще выглядят роскошно.
Меховой шарф fashionjackson.com
Меховой шарф + пальто
Искусственный мех может выглядеть роскошно и даже драматично. Не готова приобрести шубку, тогда начинай охоту за шарфом! Не забудь “подружить“ его с лаконичным пальто в теплой гамме.
Смотри видео-урок, как завязывать шарфы и платки разными способами: