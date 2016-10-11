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Леди
Стиль
11 октября 16, 21:33
Осень 2016: Как правильно носить шарфы и платки (ФОТО+ВИДЕО)
Шарф
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Сезон шарфов уже наступил и с этим ничего не поделаешь.
Остается только учиться их грамотно сочетать с нарядом. 

Шарф с принтами + total-black


Шарф в клетку chicobsession.com

Если твой аксессуар в образе “перетягивает одеяло на себя“ – позволь ему это сделать.

В качестве фона для пестрого шарфа выбери вещи в приглушенной гамме и с простым силуэтом (идеальный вариант – total-black).


Большой шарф karamode.blogspot.com

Шарф + пояс


Шарф может добавить образу ненужную массивность. Для того, чтобы избежать этого эффекта, просто подвяжи его пояском. Приятный бонус: пояс сделает правильный акцент на талии.


Цветастый платок purewow.com

Платок + базовые вещи

Хочешь добавить яркую нотку в повседневный образ? Джинсы и свитшот или свитер и юбка нуждаются в стильной поддержке, например, в шелковом платке с оригинальным рисунком. 


Однотонный шарф cursodeorganizaciondelhogar.com

Шарф + пальто

Простой шарф и классическое пальто – это идеальная пара для любой ситуации. Приятное сочетание фактур и цветовой гаммы вмиг вознесет тебя до статуса фешионисты. Вот он синоним элегантности.


Тонкий шарф gabibreitenbach.com

Шарф + блейзер

Немного французского шика не помешает. Тонкий шарф и рябой блейзер смотрятся шикарно и сами по себе, но в союзе со стильными солнцезащитными очками они вообще выглядят роскошно.


Меховой шарф fashionjackson.com

Меховой шарф + пальто

Искусственный мех может выглядеть роскошно и даже драматично. Не готова приобрести шубку, тогда начинай охоту за шарфом! Не забудь “подружить“ его с лаконичным пальто в теплой гамме.

Смотри видео-урок, как завязывать шарфы и платки разными способами:


Источник: ivona
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