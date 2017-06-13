Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.25
USD
26.07
RUB
0.46
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.46
EUR
29.31
USD
26.10
RUB
0.46
Леди
Стиль
13 июня 17, 18:28
У каждой женщины есть свой цвет, - Психологи
Девушки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одеваться в те цвета, которые в этом сезоне модны и актуальна, большая ошибка. Следует выбирать только те цвета, которые подходят твоему типу внешности.
Если женщина темноволосая, то идеальным будет красный цвет. В сочетании с черным этот цвет выглядит наиболее эффектно.

Если женщина блондинка, то идеальными для нее будут светло-голубой и темно-голубой цвета. Удачным считается то, что их можно комбинировать с серым и белым цветами. Однако с осторожностью стоит смешивать эти цвета с черным.

Очень красиво и приятно выглядит бледно-желтый цвет. Однако подходит он далеко не всем, он подходит лишь брюнеткам со смуглой кожей. Особенно эффектно будет выглядеть загорелое тело в желтом купальнике. Так же брюнетке очень подойдет желтый жакет, особенно с черной юбкой или брюками. Но стоит запомнить, что если кожа бледная, то никогда не стоит одевать что-то желтого цвета.

Для рыжеволосых и золотистых блондинок лучшим решением будет выбор зеленого цвета. Особенно в сочетании с бежевым цветом вы будете выглядеть неотразимо. Абсолютно всем девушкам подходит белый цвет. Это идеальный вариант. К тому же белый цвет очень хорошо сочетается с другими цветами, особенно с красным, черным, синим, голубым, зеленым, оранжевым. Но ни в коем случае не стоит комбинировать белый цвет с коричневым и его оттенками.

Еще одним идеальным для всех является серый цвет. Его можно сочетать абсолютно с любым цветом без исключений. Однако стоит быть осторожным при выборе одежды этого цвета, некоторых полнят светлые оттенки серого.

Черный цвет – самый идеальный для всех. Каждая женщина, вне зависимости от цвета волос, кожи, глаз, возраста, комплектации, должна иметь в гардеробе черное платье. К тому же черный цвет идеально маскирует недостатки. Черный цвет можно сочетать с любыми аксессуарами.



В заключении стоит сделать небольшие выводы.

Итак, если женщина – блондинка, то ей лучше всего выбирать пастельные оттенки практически всех цветов, а так же одежду черного, голубого, синего, темно-зеленого и бирюзового цветов. Но стоит запомнить, что вишневый и маковый цвета могут надеть только очень молодые девушки.

Если женщина – рыжая, то ей подойдут яркие зеленые цвета, голубой, сиреневый, серый, при чем все эти цвета можно выбирать от бледного до глубоко темного. Рыжеволосым стоит избегать все оттенки красного цвета.

Если женщина – брюнетка, то для нее будет идеальным выбором все оттенки красного цвета, а так же очень идет этим женщинам белый, желтый, светло-зеленый, серебристо-серый, золотистый и розовый.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
20 ненужных вещей, которые могут стать полезными
noimageТренд 2016-2017: как носить флэш-тату
noimageКакие вещи не модно носить в этом сезоне? (ФОТО, ВИДЕО)
noimageЖенские костюмы 2017 (ФОТО)
noimageЧудо-раствор для комнатных цветов
Лента новостей