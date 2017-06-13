У каждой женщины есть свой цвет, - Психологи

Если женщина темноволосая, то идеальным будет красный цвет. В сочетании с черным этот цвет выглядит наиболее эффектно.





Если женщина блондинка, то идеальными для нее будут светло-голубой и темно-голубой цвета. Удачным считается то, что их можно комбинировать с серым и белым цветами. Однако с осторожностью стоит смешивать эти цвета с черным.





Очень красиво и приятно выглядит бледно-желтый цвет. Однако подходит он далеко не всем, он подходит лишь брюнеткам со смуглой кожей. Особенно эффектно будет выглядеть загорелое тело в желтом купальнике. Так же брюнетке очень подойдет желтый жакет, особенно с черной юбкой или брюками. Но стоит запомнить, что если кожа бледная, то никогда не стоит одевать что-то желтого цвета.





Для рыжеволосых и золотистых блондинок лучшим решением будет выбор зеленого цвета. Особенно в сочетании с бежевым цветом вы будете выглядеть неотразимо. Абсолютно всем девушкам подходит белый цвет. Это идеальный вариант. К тому же белый цвет очень хорошо сочетается с другими цветами, особенно с красным, черным, синим, голубым, зеленым, оранжевым. Но ни в коем случае не стоит комбинировать белый цвет с коричневым и его оттенками.





Еще одним идеальным для всех является серый цвет. Его можно сочетать абсолютно с любым цветом без исключений. Однако стоит быть осторожным при выборе одежды этого цвета, некоторых полнят светлые оттенки серого.





Черный цвет – самый идеальный для всех. Каждая женщина, вне зависимости от цвета волос, кожи, глаз, возраста, комплектации, должна иметь в гардеробе черное платье. К тому же черный цвет идеально маскирует недостатки. Черный цвет можно сочетать с любыми аксессуарами.













В заключении стоит сделать небольшие выводы.





Итак, если женщина – блондинка, то ей лучше всего выбирать пастельные оттенки практически всех цветов, а так же одежду черного, голубого, синего, темно-зеленого и бирюзового цветов. Но стоит запомнить, что вишневый и маковый цвета могут надеть только очень молодые девушки.





Если женщина – рыжая, то ей подойдут яркие зеленые цвета, голубой, сиреневый, серый, при чем все эти цвета можно выбирать от бледного до глубоко темного. Рыжеволосым стоит избегать все оттенки красного цвета.





Если женщина – брюнетка, то для нее будет идеальным выбором все оттенки красного цвета, а так же очень идет этим женщинам белый, желтый, светло-зеленый, серебристо-серый, золотистый и розовый.