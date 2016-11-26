Шесть главных мыслей женщин, которые всегда выглядят стильно

Бери на вооружение эти мысли и срочно начинай менять свою жизнь

“Я уверена в себе“

Женщина, которая выглядит стильно, всегда будет нести себя. Даже если эта юбка не будет идеально сочетаться с этой блузкой или платье надето задом наперед, никто не сможет упрекнуть фэшионисту в провале. Она обставит все таким образом, что все поверят в ее “невиновность“. Уверенность – это ключ к успеху в любом деле.

“Я смогу найти “свою вещь“ в любом магазине“

Стильные женщины не проходят мимо бюджетных масс-маркетов и не будут брезговать “раскопками“ на барахолках. Они знают что им нужно и умеют отсортировать все лишнее. Они никогда не измеряют магазины по “крутости“.

“Я одеваюсь для себя“

Тот, кто оглядывается на толпу, никогда не сможет быть уникальным. Настоящие фэшионисты знают, что им пойдет, а что нет, поэтому никогда не будут слепо вестись на поводу советов со стороны. Они любят себя независимо от оценочного мнения окружающих.

“Мне не важны лейблы“

Роскошное платье от Oscar de la Renta не превратит тебя из Золушки в принцессу, если ты не умеешь его носить. Имя бренда не так важно, если у тебя есть вкус. Даже с базовой футболкой из Zara можно создать непревзойденный образ.

“Я не “ведусь“ на тренды“

Преклонение перед дизайнерами всегда было, есть и будет, но ко всему нужно подходить с головой. Если трендовый пуховик-одеяло превращает тебя в бесформенное нечто – зачем он вообще нужен? Твердая рука и холодное сердце – вот, что тебе точно пригодится при поиске своего стиля.

“Я вдохновляюсь, но не копирую“

Сейчас вдохновение на каждом углу: модные показы, лукбуки брендов, отчеты street style, рекламные кампании... По-настоящему модная женщина следит за тем, что происходит в fashion-индустрии, но никогда не опускается до банального плагиата.

Источник: ivona

