20 ненужных вещей, которые могут стать полезными

Использованные банки, старые прищепки, пожелтевшие страницы газет – на первый взгляд, хлам, от которого стоит избавиться. Но внимательнее приглядевшись, в этом всем можно увидеть будущие часы, вазу или подарочный пакет. Как использовать ненужные и старые вещи – узнай в новой статье Gloss.

Цветочный горшок

Что требуется: пустая консервная или алюминиевая банка, деревянные прищепки, сухие ветки, клей.

Соорудить горшок для растений можно за считанные минуты с помощью простой алюминиевой банки. Декорировать можно старыми прищепками либо собранными во дворе сухими ветками.

Шкатулка для драгоценностей или других мелочей

Что потребуется: книга, канцелярский нож.

Не нужно тратить деньги на шкатулки для драгоценностей или боксы для карандашей и фломастеров. Эту функцию может выполнить ненужная книга. Стоит лишь проделать внутри нужного размера вырезы. А вот несколько лишних книг могут послужить декорированием скучных коробок. Обрезав их у основания, оставив лишь переплеты, можно украсить тары для игрушек или других вещей.

Металлоискатель

Что потребуется: старые чулки, пылесос.

Обидно потерять дома застежку от серьги, тем более ее саму. Можно довериться своему зрению и наблюдательности или использовать старый чулок, предварительно натянув его на насос пылесоса.

Футляр для хранения мусорных пакетов

Что потребуется: мусорные пакеты, использованный бокс от салфеток.

Пустой бокс от салфеток поможет легко разделять мусорные пакеты и не даст им затеряться среди прочих вещей.

Рамки для фотографий

Что потребуется: фотографии, пустые стеклянные банки разных форм, масло.

Знал ли ты, что пустые банки могут пригодиться в качестве стильных фоторамок? Тут уже есть где разыграться фантазии: наклеить фото на стенки пустых банок либо наполнить емкость подсолнечным маслом и поместить туда карточку. Эффект сепии без фильтров фотошопа.

Чехол для обуви

Что потребуется: шапочка для солярия.

Сходив в солярий, не спеши отправлять шапочку для волос в мусорный бак. Она может отлично пригодиться в качестве обувного чехла в путешествиях.

Палочка-выручалочка для клубники

Что потребуется: трубочка для питья.

Трубочки для питья можно использовать как приспособление для очистки клубники от корешков.

Футляры для проводов

Что потребуется: картонная основа от туалетной бумаги или ручных полотенец, коробка.

В эру цифровых технологий в наших домах накапливается все большее количество проводов, зарядных устройств, удлинителей и прочих резиновых змей, любящих запутаться в морские узлы. Облегчить жизнь и все рассортировать смогут картонки от бумажных полотенец или туалетной бумаги.

Спасатель тортов

Что потребуется: спагетти.

Все думают, что у спагетти есть одна функция: гастрономическая. То, что она главная – правда, но далеко не единственная. Пару спагетти, к примеру, могут послужить хорошей защитой для кондитерских изделий от обветривания.

Наволочка

Что потребуется: старая рубашка, подушка.

Освежить подушки можно с помощью старых или уже ненужных рубашек.

Скраб для тела

Что потребуется: переработанный в кофейном аппарате кофе.

День без кофе представить невозможно. Он окружает нас повсюду, даже если сами мы не любим этот напиток. На работе или дома найдется кофемашина, не устающая работать с утра до вечера. Аппарат, кстати, нужно постоянно чистить от переработонных кофейных зерен. Эта шелуха чаще всего отправляется в мусор, хотя ее можно использовать в качестве натурального и полезного скраба для тела.

Подставка для кондитерских изделий

Что потребуется: абажур, тарелка, клей.

Если старый абажур от бра не годится для освещения, то может отлично пригодиться для правильного приема гостей. Он может послужить отличной подставкой для тарелок с пирожными или печеньями – этот тандем превратится в прекрасную подставку для печенья.

Освежитель белья

Что потребуется: чайный пакетик.

Если на кухонной полке завалялся пакетик с чаем, он может стать отличным ароматизатором и избавит от неприятных запахов одежды в чемодане или шкафу.

Удобрение для растений

Что понадобится: старая вода из аквариума.

Владельцам рыбок известно, что воду в аквариуме нужно менять постоянно. Менять, но не расходовать бесполезно. Старая вода может и грязная на твой взгляд, но «вкусная» для домашних растений. В ней содержатся элементы, которые послужат отличным удобрением для растений.

Апгрейд для старого вазона

Что понадобится: старый ремень.

Не нужно выбрасывать старый кожаный ремень, даже если ты уверен, что больше его не наденешь. Он станет отличным украшением старого горшка для цветов.

Подставка и держатель

Что потребуется: теннисный мячик

Можно ли представить, что теннисный мячик превратится в держатель для полотенец, ручек, писем, ключей, пива или даже сигарет? Можно. С помощью несложных процедур он станет незаменимым помощником в доме.

Подставка для напитков

Что потребуется: кофейные зерна, клей, диск.

Старый диск, клей «Момент», кофейные зерна и немного терпения. Вуаля – готова подставка для кофе или, если пожелаешь, для любых других напитков.

Футляр для телефона на пляже

Что потребуется: пустая емкость от солнцезащитного крема.

Где-где, а на отечественных пляжах трудно расслабиться, когда все важные вещи при себе. Телефон, ключи и деньги не потеряешь, если сложить все в футляр-обманку из-под солнцезащитного крема

Кейс для хранения фурнитуры

Что понадобится: старый саквояж.

Старый чемодан станет местом хранения для домашней фурнитуры, где ничего не затеряется и не перемешается.

Подставки

Что понадобится: жестяные банки.

Пустые жестяные банки могут превратиться в подставки для карандашей и кистей. Все, что требуется, - декорировать их на свой вкус. Или использовать их более оригинальным способом: в качестве сервировки стола, где каждая баночка, предназначенная гостю, помещает в себе столовые предметы, салфетки и даже стеклянные бутылки.

Источник: gloss.ua

