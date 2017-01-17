Важно знать: Идеальный уход за денежным деревом

Но на самом деле, все это обозначение одного и того же суккулентного растения, любимого цветоводами за неприхотливый и покладистый характер. Однако необходимо знать некоторые тонкости ухода за этим растением.

Немного о денежном дереве

Родиной денежного дерева являются засушливые тропики Африки, Мадагаскар, Южная Аравия. Все дело в способности растения накапливать большое количество влаги в листьях, а значит никакие перебои с дождями денежному дереву не страшны.

Существует несколько видов крассулы - толстянка древовидная, денежное дерево или котиледон древовидный. Денежным деревом также называют толстянку серебристую и толстянку овальную. Цвет листьев бывает самый разнообразный – зеленый, темно зеленый, серебристый, с блестящей поверхностью, красноватой каймой, с красными пятнами.

Все разновидности денежного дерева отлично себя чувствуют в домашних условиях и могут достигать 2 метров в высоту.

Как ухаживать за денежным деревом

Пересадка

Размножать толстянку можно листовыми черенками или отростками. Листовые черенки укореняют в почву через пару дней после отделения или помещают в воду до появления корешков.

Для денежного дерева прекрасно подойдет грунт, предназначенный для кактусов. Смесь должна быть следующая: дерновая земля (1 часть), листовая земля (3 части) и песок (1 часть), с нейтральной или слабокислой реакцией. Обязательно потребуются перегной, зола, глина и кирпичная крошка. Не забывайте и про хороший дренаж.

Пересаживают денежное дерево по мере роста, примерно 1 раз в 2 года, в зависимости от процесса роста. Нужно учитывать следующую особенность толстянок - корневая система не всегда может удержать высокое ветвистое дерево в плошке, растение будет падать, повреждаться. Чтобы это избежать горшок нужно выбирать тяжелый и глубокий, соизмеримый высоте растения.

Подкормка

Крассулу подкармливают в период апрель-сентябрь. Используют универсальное удобрение или специальное, предназначенное для кактусов и прочих суккулентов. Подкормку осуществляют раз в месяц. С сентября по апрель, т.е. все холодные месяцы подкармливать раз в месяц, но концентрацию раствора уменьшить в 2 раза. Удобрение вносить во влажную почву после полива.

Полив

Зимой, осенью растение поливают реже, чем в теплые периоды. Весной и летом почва перед поливом должна быть слегка влажной, осенью, зимой – почти сухой. Для денежного дерева избыток влаги всегда опаснее, чем нехватка, тем более в зимний период. Лишняя влага делает растение уязвимым для грибных заболеваний: листья начинают желтеть, темнеть и опадать. В случае заболевания крассулу нужно извлечь из плошки, просушить грунт, а корневую систему обработать специальными препаратами.

Создание комфортных условий

Для крассулы нужно сразу определить постоянное место. Растение любит освещенные места, подойдет и легкая полутень. Главное условие — денежное дерево не должно находиться под воздействием яркого солнечного света. Дерево не нуждается в высокой влажности воздуха - его можно даже не опрыскивать, но один раз в полтора месяца все же следует протирать листья от пыли влажной салфеткой или тряпочкой.

Заболевания опасные для денежного дерева

Из-за недостаточного полива могут появится на листьях сухие коричневые пятна. А вот мягкие коричневые пятна – грибковое заболевание (как с ним бороться см. «полив»).

Если вы заметили гниль на основании стебля – это, корневая гниль, бороться с которой достаточно сложно. Необходимо обрезать все части, зараженные гнилью, пересадить денежное дерево в чистый горшок с новой землей. Самый кардинальный метод - срезать верхушку дерева и начать растить его заново. Но эти методы помогут только в том случае, если корни крассулы живые – не темные и не мягкие.

Вредителями денежное дерево поражается крайне редко. Если такое происходит, то обрабатывают растение универсальными средствами от конкретных вредителей.

Существует мнение, что денежное дерево чувствует близость с тем, кто ухаживает за ним настолько, что, если этот человек подвергается стрессу или ухудшается его физиологическое состояние, крассула начинает болеть и вянуть.





Источник: sovetland.ru

