Что надели "первые леди" Меланья и Мишель на инаугурацию

Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс были приведены к присяге в прямом эфире.





Но в мире модников большее внимание привлекли именно “первые леди“: супруга 44-го президента США Барака Обамы - Мишель и жена Дональда Трампа Меланья.









Инаугурация Трампа: образы первых леди EPA/UPG





Для последнего выхода в свет в качестве супруги президента 53-летняя Мишель Обама надела длинное платье винного цвета с черным поясом. Кстати, сверху на Мишель было пальто такого же цвета.









Инаугурация Трампа: образ Мишель EPA/UPG





46-летняя Меланья Трамп прибыла на инаугурацию президента США в голубом платье от Ralph Lauren, жакете-болеро с воротником стойкой и рукавом в три четверти и длинных перчатках того же цвета.





Ранее визажист Меланьи Трамп Николь Брыль, которая работает с ней уже более десяти лет, в интервью The Telegraph рассказала о макияже на важное событие. Что это будет свежий тон лица с мягким контуром, подчеркнутый лишь персиковыми или розовыми румянами. Акцент в макияже сделан на ярко-голубые глаза Меланьи, чтобы они стали еще более выразительными.









Инаугурация Трампа: образ Маланьи EPA/UPG





Как выяснилось, позже Меланью согласился также одевать и Карл Лагерфельд — креативный директор дома Chanel.









Инаугурация Трампа Getty





Позже после официальной части инаугурации 45 президент США отправился с первой леди Меланьей Трамп на бал. На женщине было надето длинное и лаконичное платье в пол молочного цвета. Его сшил известный модельер Пьер Эрве. Он признался американским журналистам: Мелания приняла активное участие в работе над эскизами. И вообще, дескать, с ней было приятно работать.

















Инаугурация Трампа Getty





Многим модным иностранным критикам образ Меланьи был чем-то схож по стилю с первой леди 25-го президента США Джона Кеннеди – Жаклин.











