Платье-трансформер от одесских дизайнеров (ФОТО, ВИДЕО)

Платье-трансформер одесских дизайнеров собрало рекордную сумму в Kickstarter за несколько часов.
Платье Omnia 2Go позволяет скомбинировать более 20 различных вариантов.
Команда AGE из Одессы создала платье Omnia 2Go, которая позволяет скомбинировать более 20 различных вариантов внешнего вида. Эта версия платья-трансформера Omnia - вторая, команда собирается собрать на нее от $3000, пишут Нескучные новости со ссылкой на ain.ua.
Всего за несколько часов кампании цель была достигнута - по состоянию на утро 5 апреля она уже собрала $8,115.
Платье-трансофрмер Omnia 2Go состоит из двух частей: двусторонней верхней части и длинной юбки, в подол которой вшит утягивающий шнурок. Такая конструкция, как утверждают создатели, позволяет скомбинировать более 20 разных вариантов внешнего вида. В отличии от прошлой версии, которая была рассчитана на межсезонье, обновленная модель летняя и сшита из хлопка, полиэстра и эластина.
Она доступна в четырех цветах: бежевом, черном, желтом и белом. Цена Omnia 2Go на Kickstarter стартует с $39, что на 56% ниже будущей ритейл-цены в $89.
Первая модель платья собрала в 10 раз больше необходимого прошлым летом. В целом, Omnia 2Go - это 5-я успешная кампания команда одесситов.
За последние два года команда запустила 4 успешные кампании в Kickstarter и собрала в общей сложности почти $300 000. Последний продукт, кобура для смартфона Phonster X, превысила первоначальную цель $5000 в 32 раза.
"После того как все платья [первой версии] были отправлены, мы решили сделать опрос среди наших покупателей и выяснить, какие изменения и улучшения они хотели бы видеть во второй версии. Оказалось, что больше всего они хотели вариант платья на жаркую погоду с более легкой ткани. Получив все ответы мы взялись за разработку", - руководитель проекта Эвелина Смульская.
Отзывы команда собирала через Kickstarter. Команда уже сшила две тестовые партии Omnia 2Go и при полной загрузке сможет производить до 500 платьев в месяц.