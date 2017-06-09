Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Леди
Стиль
5 июня 17, 14:50
Тренд 2016-2017: как носить флэш-тату
флэш-тату
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Смотри и учись, как представить тренд прошлого лета в новом свете!

Не так давно мы рассказывали тебе о модных тенденциях, которые должны "умереть" в этом сезоне, но некоторые из них оказались довольно "живучими", а именно − тенденция на моментальные тату-украшения.

Феномен популярности тренда этого лета, флэш-тату, достаточно просто обьяснить: во всем мире проходит масса музыкальных фестов, на которых девушки могут примерять самые смелые и экстравагантные образы. Да, собственно, и сама летняя пора велит, ведь палящее солнце заставляет девушек носить открытую одежду. Мы, девушки, привыкли украшать видимые участки тела различными браслетами, кольцами, колье, цепочками  и прочими изделиями, но бьюти-индустрия облегчила нам жизнь в 2014 году, придумав моментальные металлические флэш-татуировки. Так что теперь ты не обязана носить на себе украшения, которые, кстати, нагреваются на солнце и обжигают кожу.

Этим летом модная тенденция на металлический боди-арт вернулась, и это даже очень хорошо, ведь ты только посмотри, как здорово выглядят эти моментальные тату на загорелом теле.

 


золотые тату
© tumblr.com

 

Декоративные золотые и серебряные боди-украшения в виде браслетов, ожерелья, милых фестивальных тату, которые просто выпускаются в виде трафаретов, ты можешь наклеить и самостоятельно, поэтому нет нужды бежать в дорогой салон за модной флеш-татуировкой.

 

флэш-тату
© annies-corner.com

 

Если ты выросла в 90-х, ты должна помнить, как делать переводки, которые были вкладышами в жвачках. С флеш-тату дело обстоит точно так же: они переводятся на тело с помощью небольшого количества воды.

Что понадобится:

  • флеш тату;
  • ножницы;
  • маленькое полотенце или ватный диск;
  • глубокая тарелка.

Как делать:

  1. Налей в глубокую тарелку воду. Затем вырежь флеш-тату, которое хочешь перевести на кожу, постарайся сделать это максимально близко к контуру тату.  
    золотые тату
    © tumblr.com
  2. Отдели с лицевой стороны флэш-тату прозрачную пленку, а само тату приложи той же лицевой стороной к участку кожи, где хочешь видеть оригинальный металлический боди-арт. Прежде чем наносить тату, многие девушки рекомендуют на своих блогах обезжирить кожу. Это можно сделать с помощью спирта и ватного диска.
  3. Смочи полотенце в воде и немного отожми, чтобы убрать лишнюю влагу. Промокни флеш-тату поверх бумаги, немного прижимая его к телу (можно потереть, но не слишком интенсивно).
  4. После того как лист тату полностью промокнет, аккуратно отдели его от кожи. Флеш-тату должно остаться на коже.

 

флэш-тату
© tumblr.com


Поздравляю, теперь ты можешь затмить саму Алессандро Амбросио своей металлической татуировкой-украшением.

Кстати, сейчас эти флеш-тату особенно актуальны, ведь по всей Европе проходят музыкальные фестивали, которые ты можешь посетить со своими друзьями во время отпуска.

Источник:  tochka.net

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
20 ненужных вещей, которые могут стать полезными
noimageКакие вещи не модно носить в этом сезоне? (ФОТО, ВИДЕО)
noimageЖенские костюмы 2017 (ФОТО)
noimageЧудо-раствор для комнатных цветов
noimageПрическа конский хвост: 15 стильных идей
Лента новостей