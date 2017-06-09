Тренд 2016-2017: как носить флэш-тату

Не так давно мы рассказывали тебе о модных тенденциях, которые должны "умереть" в этом сезоне, но некоторые из них оказались довольно "живучими", а именно − тенденция на моментальные тату-украшения.

Феномен популярности тренда этого лета, флэш-тату, достаточно просто обьяснить: во всем мире проходит масса музыкальных фестов, на которых девушки могут примерять самые смелые и экстравагантные образы. Да, собственно, и сама летняя пора велит, ведь палящее солнце заставляет девушек носить открытую одежду. Мы, девушки, привыкли украшать видимые участки тела различными браслетами, кольцами, колье, цепочками и прочими изделиями, но бьюти-индустрия облегчила нам жизнь в 2014 году, придумав моментальные металлические флэш-татуировки. Так что теперь ты не обязана носить на себе украшения, которые, кстати, нагреваются на солнце и обжигают кожу.

Этим летом модная тенденция на металлический боди-арт вернулась, и это даже очень хорошо, ведь ты только посмотри, как здорово выглядят эти моментальные тату на загорелом теле.

© tumblr.com

Декоративные золотые и серебряные боди-украшения в виде браслетов, ожерелья, милых фестивальных тату, которые просто выпускаются в виде трафаретов, ты можешь наклеить и самостоятельно, поэтому нет нужды бежать в дорогой салон за модной флеш-татуировкой.

Если ты выросла в 90-х, ты должна помнить, как делать переводки, которые были вкладышами в жвачках. С флеш-тату дело обстоит точно так же: они переводятся на тело с помощью небольшого количества воды.

Что понадобится:

флеш тату;

ножницы;

маленькое полотенце или ватный диск;

глубокая тарелка.

Как делать:

Налей в глубокую тарелку воду. Затем вырежь флеш-тату, которое хочешь перевести на кожу, постарайся сделать это максимально близко к контуру тату. © tumblr.com Отдели с лицевой стороны флэш-тату прозрачную пленку, а само тату приложи той же лицевой стороной к участку кожи, где хочешь видеть оригинальный металлический боди-арт. Прежде чем наносить тату, многие девушки рекомендуют на своих блогах обезжирить кожу. Это можно сделать с помощью спирта и ватного диска. Смочи полотенце в воде и немного отожми, чтобы убрать лишнюю влагу. Промокни флеш-тату поверх бумаги, немного прижимая его к телу (можно потереть, но не слишком интенсивно). После того как лист тату полностью промокнет, аккуратно отдели его от кожи. Флеш-тату должно остаться на коже.

© tumblr.com





Поздравляю, теперь ты можешь затмить саму Алессандро Амбросио своей металлической татуировкой-украшением.

Кстати, сейчас эти флеш-тату особенно актуальны, ведь по всей Европе проходят музыкальные фестивали, которые ты можешь посетить со своими друзьями во время отпуска.

Источник: tochka.net