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Леди
Стиль
16 июня 17, 22:58
В Италии предложили подошвы-наклейки вместо пляжной обуви
Подошвы-наклейки
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Подошвы от Nakefit являются водонепроницаемыми и термостойкими.
Итальянская компания Nakefit разработала новый вид обуви, который заменит пляжные шлепанцы. Как сообщает Daily Mail, обувь представляет собой своеобразные подошвы, которые приклеивают на ступни.

В таких «шлепках» можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги. Такие наклейки также предлагается использовать в бассейне, чтобы защитить ступни от инфекций.

Подошвы от Nakefit являются водонепроницаемыми и термостойкими. Они выпускаются в черном, розовом и голубом цветах и продаются партиями по десять пар за 30 долларов.



Источник: neskuchno-news.com
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