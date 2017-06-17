В Италии предложили подошвы-наклейки вместо пляжной обуви

Итальянская компания Nakefit разработала новый вид обуви, который заменит пляжные шлепанцы. Как сообщает Daily Mail, обувь представляет собой своеобразные подошвы, которые приклеивают на ступни.





В таких «шлепках» можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги. Такие наклейки также предлагается использовать в бассейне, чтобы защитить ступни от инфекций.





Подошвы от Nakefit являются водонепроницаемыми и термостойкими. Они выпускаются в черном, розовом и голубом цветах и продаются партиями по десять пар за 30 долларов.







