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Леди
Стиль
19 июня 17, 09:31
ФОТО:Street-style съемка одежды коллекций украинских брендов
Платье с панталонами - Helena Art
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Известный украинский универмаг NAMES’UA представил стильную street-style съемку.
Украинские дизайнеры продолжают покорять сердца модниц всей странны, не уступая места именитым дизайнерам.

Качество, комфорт, стиль – составляющие каждой вещи, которые предлагают нам дизайнеры. 

NAMES'UA решили сделать этот месяц еще более прекрасным, представив самые яркие новинки от гуру украинской моды.


Рубашка - MariOlli, Брюки - Petra,Обувь - TUTO


Костюм - SKAKALSKA, Обувь - TUTO


Костюм - VLAS NA, Обувь  - TUTO


Блуза - LTG, Кюлоты - LTG, Плащ - LTG


Платье - KAPTSOVA, Кеды - TUTO; Юбка -MariOlli, Блуза - LTG, Мюли - TM Dasti


Платье - TIO, Юбка - MariOlli, Рюкзак - IRIS by PrimRose


Платье - BOBKO


VAПлатье - Malininy, Обувь - TUTO


Платье - VLAS NA, Обувь - TUTO

Источник: ivona
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