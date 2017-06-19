ФОТО:Street-style съемка одежды коллекций украинских брендов

Украинские дизайнеры продолжают покорять сердца модниц всей странны, не уступая места именитым дизайнерам.
Качество, комфорт, стиль – составляющие каждой вещи, которые предлагают нам дизайнеры.
NAMES'UA решили сделать этот месяц еще более прекрасным, представив самые яркие новинки от гуру украинской моды.
Рубашка - MariOlli, Брюки - Petra,Обувь - TUTO
Костюм - SKAKALSKA, Обувь - TUTO
Костюм - VLAS NA, Обувь - TUTO
Блуза - LTG, Кюлоты - LTG, Плащ - LTG
Платье - KAPTSOVA, Кеды - TUTO; Юбка -MariOlli, Блуза - LTG, Мюли - TM Dasti
Платье - TIO, Юбка - MariOlli, Рюкзак - IRIS by PrimRose
Платье - BOBKO
VAПлатье - Malininy, Обувь - TUTO
Платье - VLAS NA, Обувь - TUTO