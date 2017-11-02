Пальто на сезон осень-зима 2017/2018: модный гид

В осенне-зимний сезон ничто так не украшает женщину, как модное и стильное пальто. Любительницы oversize пуховиков могут надолго спрятать куртку с пухом, ведь в этот сезоне модные тенденции гласят, что пальто входит в рейтинг самой востребованной и популярной верхней одежды на холода. Но чтобы идти в ногу с модой вам нужно знать, какие фасоны пальто на осень-зима 2017/2018 в моде.
Плечи oversize. Пальто с акцентом на объемные плечи снова в моде. Попробуйте сочетать эту верхнюю одежду с ботильонами, кедами или ковбойскими сапогами. Пальто с объемными плечами также отлично подойдет под классический, офисный стиль, поэтому можете смело носить его на деловые встречи. Такой фасон идеально подойдет женщинам, у которых полные руки или наоборот - излишняя худоба.
Нейлоновое пальто. Если вы ищете более практичное и утилитарное пальто на осень-зиму 2017/2018, идеальным вариантом станет пальто из нейлона. Такое пальто не только защитит вас в холода и сильный ветер, но и придаст образу стильный лук. Стилисты рекомендуют носить такое пальто с байкерскими сапогами или массивной обувью.
Длинное пальто. Классика на все времена - длинное пальто. Такой фасон подойдет как для классического стиля, так и для повседневного. Выбирайте пальто нейтральных пастельных оттенков: бежевый, кирпичный, серый или черный.
Пальто-кафтан. Для более теплых вечеров осенью стилисты предлагают присмотреться к модному женскому пальто-кафтан. Выбирайте пальто из сатина пастельных оттенков - так образ будет казаться более классическим и неброским.
Твидовое пальто. Пальто из ткани, имеющее немного шероховатую поверхность, снова в моде на сезон осень-зима. Идеальным вариантом в холодную и серую погоду станут серые пальто с принтом в виде клетки.
Пальто в клетку. При выборе модного пальто на сезон осень-зима 2017/2018 не важно - это бушлат, кокон, дафлкот или честерфилд. Главное, чтобы материал был плотным на холод. Но запомните, худым женщинам можно выбрать любую клетку, а вот полным лучше отдать предпочтение мелкой клетке, ведь она будет визуально сужать объем.