Пальто на сезон осень-зима 2017/2018: модный гид

В осенне-зимний сезон ничто так не украшает женщину, как модное и стильное пальто. Любительницы oversize пуховиков могут надолго спрятать куртку с пухом, ведь в этот сезоне модные тенденции гласят, что пальто входит в рейтинг самой востребованной и популярной верхней одежды на холода. Но чтобы идти в ногу с модой вам нужно знать, какие фасоны пальто на осень-зима 2017/2018 в моде.