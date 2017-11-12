5 базовых вещей, которые вам нужны прямо сейчас (ФОТО)

Пусть они и выглядят слишком просто, зато с ними легко можно создать несколько интересных ансамблей.





Каждая стильная девушка знает, что гармоничный гардероб строится на хорошей базе. Только благодаря ей эксперименты с трендовыми вещами не будут терпеть фиаско. Вы можете использовать базовые вещи для простых и незамысловатых образов или строить на их основе луки для особых случаев. Предлагаем вам пять must-have для гардероба.









Базовые вещи весны: белая футболка harperandharley.com





Белая футболка









Это, вероятно, самый важный элемент базового гардероба. Белая футболка – это фундамент для образа в любом стиле и для любого случая. Вы можете надеть ее с джинсами и кроссовками для наряда в стиле кэжуал или с черными брюками и блейзером – для деловой встречи.









Базовые вещи весны: блейзер lavidadeserendipity.com





Блейзер





Черный классический блейзер придаст любому наряду деловую нотку. С помощью него вы можете подать окружающим правильный сигнал: “я ценю свое время, и мне некогда тратить его на пустые беседы“. Кстати, блейзер станет лучшей альтернативой для пальто или кардигана, когда погода на улице стабилизируется.









Базовые вещи весны: шелковая майка shedoes.com.au





Шелковая майка





Благородство шелка превращает обычную майку в вещь для мероприятия даже самого высокого уровня. Дополните ее черными брюками с широкими штанинами или юбкой-карандаш. Если вы желаете носить ее на каждый день, тогда на помощь придут джинсы.









Базовые вещи весны: джинсы bestchinanews.com





Джинсы





Наиболее универсальный вариант – это темно-синие узкие джинсы с завышенной талией. Какое бы вы задание перед ними не ставили, они справятся со всем, будь то концерт любимого исполнителя, свидание или поход с друзьями в кино.









Базовые вещи весны: лоферы unirazzi.com





Обувь на низком ходу





Мы можем петь оды женственной обуви на высоких каблуках, но всегда будем верны комфортным балеткам, лоферам, слипонам и кроссовкам. Только они способны выдержать ритм, которому подчинены все девушки шумного мегаполиса.













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