Грандиозный показ Victoria's Secret:Самые сексуальные модели

В Шанхае завершился грандиозный показ Victoria's Secret-2017. Организаторы собрали на одном подиуме самых сексуальных и востребованных моделей.





Белла Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Эльза Хоск, Сара Сампайо и другие продемонстрировали роскошные комплекты нижнего белья.

Впервые в истории Victoria's Secret коллекция для ежегодного шоу была разработана в сотрудничестве с люксовым брендом Balmain.













Напомним, Джиджи Хадид было отказано в визе в Китай, потому она не появилась на шоу, зато ее сестра Белла вовсю блистала на подиуме: модель прошлась по подиуму в черном комплекте нижнего белья с традиционными крыльями ангелов Victoria's Secret за спиной.













Приковала взгляды окружающих – 36-летняя Алессандра Амбросио. Модель дефилирует на показах Victoria's Secret с 2000 года, но стало известно, что это шоу стало для Амбросио последним. Звезда подиума решил отказаться от дальнейшей работы с брендом, так как хочет проводить больше времени со своими детьми – 9-летней Аней и 5-летним Ноем.













"Музыкальным украшением" показа стал певец Гарри Стайлз, который встречался с одной из "анегелов" Сарой Сампайо. К слову, на подиум Сара вышла в ослепительном белом наряде.



