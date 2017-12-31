В чем встречать Новый год 2018: создаем безупречный образ

Главный талисман наступающего года, который определяется восточным календарем, принесет не только новые возможности и перспективы, но и тренды для праздничного образа. Желательно делать ставку на одежду желтых и коричневых тонов, так как 2018-й – год желтой земной собаки.

Желтое платье

Платье подчеркнет женственность и станет универсальным выбором для новогодней вечеринки. В желтом платье можно выглядеть незабываемо и очень стильно на любом мероприятии – от домашнего праздника до корпоратива. Идеальный вариант – бархатное платье в любом оттенке желтого – от лимонного до насыщенного медового. Кружево, шифон, и шелк также будут выглядеть гармонично.

Фото: http://afmu.net





Коричневое платье

Встречать год собаки в коричневом платье – хороший жест в сторону хозяина 2018 года, и можно рассчитывать на то, что он будет благосклонный и принесет удачу. Платье может быть соблазнительное или экстравагантное, простое или вычурное. Тут полагайтесь на собственный вкус и настроение.

Фото: http://afmu.net

Новый год на улице: в чем встречать?

Тысячи людей встречают Новый год на площади возле елки в компании друзей и незнакомцев. Если вы среди тех, кто любит уличные гулянья в новогоднюю ночь, нужно заранее подумать о стильном, а главное теплом образе. Благо, современная мода предлагает большой выбор пальто, пуховиков и парок. Можно также дополнить свой образ аксессуарами нужных оттенков.

Фото: http://afmu.net

В чем встречать новый год за городом

По мнению многих астрологов Новый год 2018 лучше всего встречать за городом или в горах. Но даже в этом случае не стоит игнорировать модные новогодние правила. Чтобы наряд был комфортным, теплым и элегантным, делайте ставку на свитера, брюки, кардиганы коричневых и желтых оттенков. Не забывайте взять с собой шаль или большой шарф. Закутавшись в него, можно уютно провести время у камина.

Фото: http://afmu.net

Обувь

Если вы не фанат желтых или коричневых нарядов, то правильно подобранная обувь спасет ситуацию. Сапоги, ботильоны, сандалии, туфли и другая обувь в любом оттенке коричневого и желтого будет гармонично дополнять как вечернее платье, так и более простые наряды.

Фото: http://afmu.net

Аксессуары

Образ, продуманный до мелочей – вот залог безупречного образа на новогодней вечеринке. Поэтому крупные колье и чокеры, столь популярные в 2017 году, станут идеальным дополнением к наряду. Из искусственной и натуральной кожи, украшенные цепочками и металлическими пряжками – желтая земляная Собака непременно оценит такое украшение.

Фото: http://afmu.net

Источник: segodnya.ua

