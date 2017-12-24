Аппетитные наряды: стильные и элегантные образы для пышек

Подиумные красотки – сплошь худышки, на которых будет уместно смотреться абсолютно любой фасон. Но что же делать тем, кого принято называть пышечками?

К счастью, современные женщины с формами не обделены вниманием дизайнеров и модельеров. Модная индустрия сегодня уделяет внимание не только худеньким, но и моделям plus-size. Пышные формы становятся все более востребованными, ведь большинство женщин не подходит под строгие модельные стандарты. И такие перемены, несомненно, радуют.

Вы удивитесь, но аппетит пышных дам распространился не только на подиумные показы. Достаточно большое количество модных домов во всем мире уже давно шьют одежду и для полных женщин в том числе.

И все-таки, попробуем разобраться, какие фасоны одежды и модные образы подойдут женщинам с полной фигурой лучше всего.





1. Свободная туника для пышных форм









2. Необычный крой для тех, кто хочет выглядеть стильно в любом весе





3. Пример идеального платья для пышечек