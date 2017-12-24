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Леди
Стиль
23 декабря 17, 21:22
Аппетитные наряды: стильные и элегантные образы для пышек
пышка
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Как одеться стильно, если твои формы выходят за рамки общепризнанных идеалов красоты?

Полным женщинам приходится очень нелегко, когда дело касается подбора одежды. 

Подиумные красотки – сплошь худышки, на которых будет уместно смотреться абсолютно любой фасон. Но что же делать тем, кого принято называть пышечками?

К счастью, современные женщины с формами не обделены вниманием дизайнеров и модельеров. Модная индустрия сегодня уделяет внимание не только худеньким, но и моделям plus-size. Пышные формы становятся все более востребованными, ведь большинство женщин не подходит под строгие модельные стандарты. И такие перемены, несомненно, радуют.

Вы удивитесь, но аппетит пышных дам распространился не только на подиумные показы. Достаточно большое количество модных домов во всем мире уже давно шьют одежду и для полных женщин в том числе.

И все-таки, попробуем разобраться, какие фасоны одежды и модные образы подойдут женщинам с полной фигурой лучше всего.


1. Свободная туника для пышных форм



2. Необычный крой для тех, кто хочет выглядеть стильно в любом весе


3. Пример идеального платья для пышечек


И все-таки, незаменимая вещь в гардеробе любой модницы с формами – свободная туника. Что может быть более удобным и практичным. Эту вещь можно легко комбинировать с другими, меняя при этом фасон и расцветку в зависимости от настроения хозяйки и модного повода.

Как ни странно, многие пышнотелые женщины не решаются подчеркнуть талию, а предпочитают прятать свою фигуру под одеждой свободного кроя. Однако такой прием не скрадывает, а, наоборот, лишь добавляет объем.

Стильная туника поможет аккуратно выделить талию, при этом скрыв лишние складочки. Дамам с формами подойдут туники-баллоны с завернутым вовнутрь нижним краем. Прямой силуэт такой туники сделает вас стройнее и поможет скрыть от посторонних глаз то, что вы не хотите показывать.


Не забывайте, что самая красивая женщина – та, которая в себе уверена! Перестаньте постоянно думать о том, что вы неидеальны. Просто научитесь правильно подбирать наряды, которые помогут подкорректировать недостатки фигуры и выгодно подчеркнуть достоинства. Будьте оригинальными, яркими и незабываемыми!

Источник: rocketfun.su

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