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Леди
Стиль
6 января 18, 00:13
Модные тренды маникюра на 2018 год (ФОТО)
Модный маникюр 2018
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От пастельых оттенков и графических рисунков до цветочных мотивов – мы собрали самые модные тенденции в маникюре на 2018 год в своем обзоре
Модный маникюр 2018 предлагает нам множество вариантов – на любой вкус. 

В тренде натуральные пастельные оттенки – от серого до бледно-розового и бежевого. 

Для более смелого и яркого образа выбирайте любые оттенки красного – это классика, которая не выходит из моды. 



Что касается рисунков на ногтях, в моде будут контрастные графические рисунки, которые особенно хорошо будут смотреться на блинных ногтях. А для натур романтических придутся по душе цветочные мотивы. Выполненный в пастельных тонах получится ультрамодный маникюр, который соединит в себе сразу несколько трендов. 



Новое вдохновение получит французский маникюр. Смелое сочетание цветов (прозрачный и черный) и неожиданные формы (скошенная вместо "улыбки") будут среди главных трендов маникюра в 2018 году. 

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно выбрать стрижку девушкам с круглой формой лица.  

  
Источник: segodnya.ua
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