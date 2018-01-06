Модные тренды маникюра на 2018 год (ФОТО)

Модный маникюр 2018 предлагает нам множество вариантов – на любой вкус.





В тренде натуральные пастельные оттенки – от серого до бледно-розового и бежевого.





Для более смелого и яркого образа выбирайте любые оттенки красного – это классика, которая не выходит из моды.













Что касается рисунков на ногтях, в моде будут контрастные графические рисунки, которые особенно хорошо будут смотреться на блинных ногтях. А для натур романтических придутся по душе цветочные мотивы. Выполненный в пастельных тонах получится ультрамодный маникюр, который соединит в себе сразу несколько трендов.













Новое вдохновение получит французский маникюр. Смелое сочетание цветов (прозрачный и черный) и неожиданные формы (скошенная вместо "улыбки") будут среди главных трендов маникюра в 2018 году.





Напомним, ранее мы писали о том, как правильно выбрать стрижку девушкам с круглой формой лица.



