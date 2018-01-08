Что на голове? самые модные шапки этого сезона (ФОТО)

Неожиданное потепление, внезапно обрушившееся на жителей Украины, — как последний глоток теплого воздуха перед погружением в суровую морозную зиму. Кого-то такая природная аномалия окончательно выбьет из колеи, но только не нас с вами. Предлагаем воспользоваться остатком теплых дней и начавшимися скидками и докупить то, чего вашему зимнему гардеробу не хватает.

Первую строчку списка займет, конечно, шапка. Даже если таковая у вас уже имеется, запасная, под наряд или просто под настроение, лишней не будет.









Самый популярный зимний аксессуар (после перчаток, разумеется) — вещь в наших краях крайне практичная. Она спасает не только уши от обморожения, но и укладку от досужих взглядов, особенно когда та не задалась с самого утра. Кроме того, шапка идеально впишется в любой зимний образ — хоть с брутальной дубленкой, хоть с объемным пуховиком: каждому «Сеньке» найдется своя. А поскольку зима на нашей необъятной родине правит бал аж по апрель (а как показал печальный опыт весны 2017-го — может и по июнь), необходимость теплого головного убора действительно сложно переоценить.

На первый взгляд, шапка — это то, перед чем модные тренды не властны, — но это только на первый. На второй открываются, как минимум, три крупные сезонные тенденции, которые подскажут, каким именно головным убором пополнить вашу коллекцию этой зимой. О них и рассказываем!

Шапки с надписью

Казалось бы, этот пережиток молодежной моды должен был остаться еще в 2014 году, однако шапки с броскими, призывными надписями отлично вписались в модный контекст сегодняшнего дня, подхватив общий тренд на лозунги и призывы. Alberta Ferretti продолжает свою линию вещей-неделек, выпуская семь разных головных уборов для каждого дня; Versace напоминает о главных ценностях в жизни, а Givenchy поддерживает столь популярную последние два сезона брендоманию. В качестве одной-единственной такая шапка, конечно, не сгодится, но как вариант для неформальных образов выходного дня — очень даже.



Dolce & Gabbana Alberta Ferretti Versace Gucci Versace Givenchy Dolce & Gabbana Alberta Ferretti

Меховые шапки

Мех в наших краях — незаменимая вещь, но он сегодня совсем не обязательно должен быть натуральным. Шапка из «чебурашки», особенно если она снабжена теплой подкладкой, станет прекрасной альтернативой традиционным бини и завершит образ любой сложности. Не верите нам — вот вам фотодоказательства.





Впрочем, и варианты из натурального меха никуда с прилавков магазинов не делись. С длинным ворсом, и с коротким, цветные и монохромные — выбрать свою не составит никакого труда.



Yves Salomon Faliero Sarti Federica Moretti Liska N. Peal Yves Salomon Faliero Sarti

Шапки с крупной вязкой

Зима 2018 года предлагает напрочь забыть шапки с тонкой вязкой-лапшой, предлагая в качестве альтернативы шапки в крупные косы и широкий рубчик. Правило выбора довольно простое: чем крупнее шапка — тем лучше.





Носите ее решительно со всем, что найдете в собственном шкафу: с парками и джинсками, дубленками и кожаными брюками, эко-шубами и юбками — такому объемному головному убору по силам выгодно дополнить все эти зимние сочетания.