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Леди
Стиль
9 января 18, 21:01
Что носить зимой: модные идеи от сестер Хадид (ФОТО)
Хадид
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Узнайте, что носить, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в холодное время года
Яркая верхняя одежда - залог стильного образа зимой

Белла Хадид делает ставку на одежду в спортивном стиле 



Удобные ботинки на грубой подошве - один из главных модных трендов зимы 2018. 



Дополняйте образ яркими аксессуарами



Джиджи Хадид носит яркий пуховик и брюки в спортивном стиле 
Фото: Getty



Сестры Джиджи и Белла Хадид – одни из самых востребованных моделей современности, звезды Instagram, трендсеттеры. Папарацци следуют за ними по пятам, а вещи, которые они носят, становятся бестселлерами. Поэтому в том, что касается модных образов – девушки по праву могут считаться экспертами.



Яркая верхняя одежда

Вот, на чем не стоит экономить в холодное время года. Верхняя одежда – основа образа и то, на чем стоит делать акцент. В гардеробе Джиджи Хадид есть темно-синяя шуба, ярко-красный пуховик, желтый полушубок, а также пушистое белое длинное пальто. Это вещи, которые точно не останутся незамеченными на улицах города.

Удобная обувь

Если вы не передвигаетесь по городу исключительно на машине, то удобная обувь – это must-have. Грубые ботинки на низком ходу – настоящий хит зимы 2018. Классические рыжие Timberlandесть в гардеробе Джиджи и Беллы.


Вещи в спортивном стиле

Вы можете любить или не любить спорт. Но если хотите выглядеть стильно зимой 2018, то пополните гардероб вещами в спортивном стиле. Это могут быть брюки как у Джиджи или толстовка как у Беллы. Чтобы сделать образ более женственным, Белла дополнила толстовку узкими джинсами и ботильонами на каблуке.

Яркие аксессуары

Зимой яркие акценты в образе никто не отменял. Делайте ставку на аксессуары, которые разбавят ваш монохромный образ. Например, Джиджи выбирает яркую сумочку и крупные серьги, а Белла – смешную шапку с бубоном. В солнечный день не лишним будет дополнить образ темными очками. 

Напомним, ранее мы писали о том, что самый эпатажный дизайнер опубликовала правила жизни на 2018


Источник: segodnya.ua
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