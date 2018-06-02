8 летних вещей гардероба которые стройнят магическим образом

Они ходят в спортзал и салоны красоты, сидят на жестких диетах или вовсе голодают. Но даже после многих месяцев таких трудов далеко не каждая остается довольна своей фигурой.

А на самом деле просто нужно знать секреты стройности, для которых совершенно не нужны диеты. Всё дело в грамотном подборе одежды. И сегодня редакция «Так Просто!» поделится с тобой секретами от звездных стилистов, которые помогут сделать твою фигуру стройнее и привлекательнее.

Мы расскажем тебе об универсальных вещах из базового гардероба, которые обладают магией оптического обмана. То, что нужно, чтобы выглядеть этим летом по-настоящему безупречно.

Летняя женская одежда

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