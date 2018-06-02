8 летних вещей гардероба которые стройнят магическим образом

Они ходят в спортзал и салоны красоты, сидят на жестких диетах или вовсе голодают. Но даже после многих месяцев таких трудов далеко не каждая остается довольна своей фигурой.
А на самом деле просто нужно знать секреты стройности, для которых совершенно не нужны диеты. Всё дело в грамотном подборе одежды. И сегодня редакция «Так Просто!» поделится с тобой секретами от звездных стилистов, которые помогут сделать твою фигуру стройнее и привлекательнее.
Мы расскажем тебе об универсальных вещах из базового гардероба, которые обладают магией оптического обмана. То, что нужно, чтобы выглядеть этим летом по-настоящему безупречно.
Летняя женская одежда
- Платье, сидящее по фигуре
Чтобы визуально усовершенствовать силуэт, нужно подчеркнуть талию. Длина до щиколотки добавит роста, а немного расклешенная юбка скроет лишние объемы на бедрах.
- Джинсы-бойфренды
Эта модель брюк отлично скрывает то, что нужно скрывать, и делает акцент на привлекательных частях фигуры. Выбирая джинсы, смело перемеряй более пяти-шести моделей, чтобы точно выбрать то, что сидит на тебе идеально.
- Одежда с вертикальными полосками
Продольные вертикальные полосы визуально вытягивают фигуру, делая ее изящной и стройной. При этом полоски могут быть любого цвета и ширины.
- Юбка-миди
Юбка ниже колена зрительно уменьшает бедра и вытягивает силуэт.
Ткань играет не последнюю роль, поэтому выбирай юбку из плотной ткани, однотонные — в темных оттенках, избегая карманов и вышивку.
Кроме того, сейчас очень модные миди-юбка с запахом в добавлении с оборками и принтами, которые можно носить с футболками, рубашками и джинсовками. Такие юбки подходит любой фигуре, подчеркивая талию, и визуально уменьшая бедра.
- Одежда в клетку
Клетка — это именно та палочка-выручалочка для женщины, которая хочет выглядеть стройной и привлекательной. А всё потому, что этот принт визуально вытягивает фигуру и маскирует недостатки.
- Платье с асимметрией и запахом
Платья с запахом — это именно тот предмет гардероба, который умеет придавать женскому образу нотки утонченности и элегантности. Такое платье сделает твою фигуру рельефной и сексуальной, подчеркнет изгибы твоего тела и обозначит талию.
- Брюки с завышенной талией
Брюки с высокой талией и широкими штанинами визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию. С такой вещью тонкая талия и ноги бесконечной длины тебе просто обеспечены. Носи их с рубашками, топами, блузками и джинсовками.
- Бежевая обувь
Босоножки, туфли, балетки, сандалии — любая пара, но обязательно с острым носком. Такая обувь является классикой любого гардероба. Обувь нюдового оттенка удлиняет ноги.