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Леди
Стиль
4 июня 18, 14:21
Уловки, которые сделают маленькую гостиную больше
мебель
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Предлагаем вам 8 приемов, которые помогут "отвоевать" немного дополнительного визуального пространства для вашей гостиной.

8 приемов, которые помогут "отвоевать" немного дополнительного визуального пространства для вашей гостиной.


Фото: источник

Подвесное кресло
Кресло-кокон, свисающее с потолка, может стать настоящим спасением в том, чтобы заставить маленькую комнату выглядеть просторнее. Плетеная прозрачная фактура не несет значительного визуального веса, а также кресло не занимает полезную площадь пола. Что говорить об его уютности - оно точно станет любимым местом для взрослых, детей и домашних питомцев.


Фото: источник

Белый-белый
Выкрасьте все стены в белый цвет, выберите белый текстиль для штор - и получите воздушное, невесомое, как облачко пространство. Свежесть и чистота элегантного цвета заставит сиять небольшие яркие цветные акценты - вроде картин и обивки мебели. С помощью белого можно увеличить ощущение освещенности комнаты во много раз и создать действительно просторное помещение.


Фото: источник

Шторы
Выбирайте для штор легкие и светлые ткани и избегайте излишнего "дизайна" в оформлении окон. - никаких грузных ламбрекенов! Простые шторы без декора - лучшее решение для небольшой комнаты. Еще большей удачей станет то, если вы найдете ткань, подобную оттенку стен - тогда эффект рамки, ограничивающей интерьер, пропадет.


Фото: источник

Ковер
Для маленькой гостиной лучше выбирать большой ковер, и чем больше - тем лучше. Маленькие ковры разобьют пространство и пол на отдельные зоны, что только ухудшит визуальное восприятие комнаты. А что касается больших, то яркие цвета и интересные узоры только приветствуются - они будут отвлекать глаз от стен, свидетельствующих о тесноте, и задавать настроение интерьеру.


Фото: источник

Оттоманки
Замените кофейный/журнальный столик на пару оттоманок и станьте мастером многофункциональности, ведь оттоманка может выполнять сразу три функции! Первая - работать как столик, достаточно поместить на нее тяжелый поднос. Вторая - служит опорой для ног, когда вы сидите на диване. Третья - запасное посадочное место, готовое спасти вас, когда нагрянет много гостей.


Фото: источник

Умное освещение
Чтобы освободить площадь пола и поверхности тумбочек и столов, откажитесь от торшеров и настольных ламп. Взамен используйте возможности стен и потолка - приобретите бра с регулируемой высотой и направлением света и интересные эффектные подвесы.


Фото: источник

Не возле стен
Важно устоять перед соблазном расставить мебель вдоль стен, ведь это создаст впечатление советского интерьера и на самом деле не добавит полезного пространства (за исключением случаев, когда комната очень маленькая). Свободное пространство за мебелью заставляет комнату выглядеть шире, чем она есть.


Фото: источник

Выше, ниже
Чтобы сделать комнату просторнее, обращайте внимание не только на площадь. Сделать потолок выше поможет мебель небольшого "роста". Низкие сидения диванов и невысокие столики создадут необходимый контраст - на их фоне потолок будет казаться более высоким, а комната - больше.


Фото: источник

Источник: archidea.com.ua
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