Уловки, которые сделают маленькую гостиную больше





Подвесное кресло

Кресло-кокон, свисающее с потолка, может стать настоящим спасением в том, чтобы заставить маленькую комнату выглядеть просторнее. Плетеная прозрачная фактура не несет значительного визуального веса, а также кресло не занимает полезную площадь пола. Что говорить об его уютности - оно точно станет любимым местом для взрослых, детей и домашних питомцев.





Белый-белый

Выкрасьте все стены в белый цвет, выберите белый текстиль для штор - и получите воздушное, невесомое, как облачко пространство. Свежесть и чистота элегантного цвета заставит сиять небольшие яркие цветные акценты - вроде картин и обивки мебели. С помощью белого можно увеличить ощущение освещенности комнаты во много раз и создать действительно просторное помещение.





Шторы

Выбирайте для штор легкие и светлые ткани и избегайте излишнего "дизайна" в оформлении окон. - никаких грузных ламбрекенов! Простые шторы без декора - лучшее решение для небольшой комнаты. Еще большей удачей станет то, если вы найдете ткань, подобную оттенку стен - тогда эффект рамки, ограничивающей интерьер, пропадет.





Ковер

Для маленькой гостиной лучше выбирать большой ковер, и чем больше - тем лучше. Маленькие ковры разобьют пространство и пол на отдельные зоны, что только ухудшит визуальное восприятие комнаты. А что касается больших, то яркие цвета и интересные узоры только приветствуются - они будут отвлекать глаз от стен, свидетельствующих о тесноте, и задавать настроение интерьеру.





Оттоманки

Замените кофейный/журнальный столик на пару оттоманок и станьте мастером многофункциональности, ведь оттоманка может выполнять сразу три функции! Первая - работать как столик, достаточно поместить на нее тяжелый поднос. Вторая - служит опорой для ног, когда вы сидите на диване. Третья - запасное посадочное место, готовое спасти вас, когда нагрянет много гостей.





Умное освещение

Чтобы освободить площадь пола и поверхности тумбочек и столов, откажитесь от торшеров и настольных ламп. Взамен используйте возможности стен и потолка - приобретите бра с регулируемой высотой и направлением света и интересные эффектные подвесы.





Не возле стен

Важно устоять перед соблазном расставить мебель вдоль стен, ведь это создаст впечатление советского интерьера и на самом деле не добавит полезного пространства (за исключением случаев, когда комната очень маленькая). Свободное пространство за мебелью заставляет комнату выглядеть шире, чем она есть.





Выше, ниже

Чтобы сделать комнату просторнее, обращайте внимание не только на площадь. Сделать потолок выше поможет мебель небольшого "роста". Низкие сидения диванов и невысокие столики создадут необходимый контраст - на их фоне потолок будет казаться более высоким, а комната - больше.



