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Леди
Стиль
4 июня 18, 19:24
В чем будут ходить модницы этим летом? (ФОТО)
мода
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Просторное лето 2018
Оно еще кружевное, атласное, летящее и в нем много белого. Летом сложно найти компромисс между жарой и скромностью. Мы старались и вот, что получилось. Какие блузы и топы будем носить этим летом?

Объемные рукава

Рукава-фонарики, епископские рукава, «колокола» и просто очень широкие.


Бант

Красивый большой бант. Если вы не помните, как завязывать банты, можно оставить широкими лентами.


Ассиметричные

Застежки сбоку, разные рукава, оборки или воланы только с одной стороны.


Мужские рубашки

Или мужские рубашки, или блузы, скроенные как мужские футболки-поло. Носятся на выпуск с юбками прямыми или в пол.

 


Джинсовые

Рубашки и блузы. Можно с бантом, бахромой и аппликацией.


Полосатые

Можно вынести в отдельный тренд. Широкая полоска, белые в полоску или все цвета радуги.


 

Шелк, атлас

Шифон, кружева и прочее ми-ми-ми. От неприличия спасает объемность и «строгий низ». А вообще – мягкая летняя блуза – отлично помогает почувствовать себя девочкой и расслабиться.

 


Белые

Чем дальше, тем популярнее. Причем из разряда «рубашка мужа» или «офисный дресс-код», белые рубашки становятся произведениями искусства. Уместны везде и почти со всем.

 


 


источник: ujew.com.ua
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