В чем будут ходить модницы этим летом? (ФОТО)

Объемные рукава
Рукава-фонарики, епископские рукава, «колокола» и просто очень широкие.
Бант
Красивый большой бант. Если вы не помните, как завязывать банты, можно оставить широкими лентами.
Ассиметричные
Застежки сбоку, разные рукава, оборки или воланы только с одной стороны.
Мужские рубашки
Или мужские рубашки, или блузы, скроенные как мужские футболки-поло. Носятся на выпуск с юбками прямыми или в пол.
Джинсовые
Рубашки и блузы. Можно с бантом, бахромой и аппликацией.
Полосатые
Можно вынести в отдельный тренд. Широкая полоска, белые в полоску или все цвета радуги.
Шелк, атлас
Шифон, кружева и прочее ми-ми-ми. От неприличия спасает объемность и «строгий низ». А вообще – мягкая летняя блуза – отлично помогает почувствовать себя девочкой и расслабиться.
Белые
Чем дальше, тем популярнее. Причем из разряда «рубашка мужа» или «офисный дресс-код», белые рубашки становятся произведениями искусства. Уместны везде и почти со всем.