3 стрижки, которые делают тебя визуально стройнее

Сенсационная новость: сделать лицо более худым визуально можно не только с помощью контурирования! Оказывается, все дело в стрижке – и если она подобрана правильно, щечки превращаются в скульптурные скулы, образ в целом становится более тонким. Итак, девушки с круглым овалом лица, следующий материал вам точно пригодится.

Правило № 1 для круглолицых девушек заключается в том, что им стоит держаться подальше от мягких, «тупых» линий в стрижках. «Острые» линии тоже не слишком льстят такой форме лица – с ними она кажется гораздо круглее, чем есть на самом деле. А вот благодаря следующим стрижкам ты визуально сбросишь несколько килограммов и останешься довольной отражением в зеркале:

Длинный боб





Длинный боб, заканчивающийся под нижней челюстью, это лучшая стрижка для тех, кому нужно визуально «похудеть» лицо. Она правильно обрамляет круглое личико, к тому же, никогда не теряет своей актуальности.





Голливудские стилисты в этом случае рекомендуют делать стрижку лоб (long bob), как ее теперь называют, длиной на 8-10 сантиметров ниже подбородка. Если выбираешь длину до ключиц, попроси своего мастера добавить несколько разноуровневых прядей у лица, чтобы четче его выделить.





Филированные пряди длиной до лопаток

Если короткие стрижки тебе не по душе, выбирай стрижку до лопаток и филированные пряди разной длины у лица.

«Длинная, многослойная стрижка – хороший вариант для девушек, которые стесняются своих круглых щечек. Объемные пряди разной длины позволяют сделать лицо мягче и визуально удлинить его, поэтому с такой стрижкой ты точно не прогадаешь», - говорит голливудский стилист Эми Брэдберри.

Укладывая такую стрижку, нужно помнить одно: важно сохранить объем прядей не только в прикорневой части, но и в нижней – именно это помогает визуально вытянуть лицо. Тем не менее, здесь тоже важно не переборщить – начесам и крупным завиткам говорим твердое «Нет!».

В зависимости от естественной текстуры твоих волос, ты можешь либо сушить их феном, либо делать соблазнительные пляжные волны, как у Кары Делевинь.

Длинная боковая челка

Еще одна опция для круглолицых девушек – длинная, объемная челка, уложенная на бок. Этим приемом часто пользуются звездные стилисты, когда нужно быстро удлинить лицо своей «подопечной», скажем, для съемки. Здорово, что стрижка при этом может быть, какая угодно – длинный боб или длинные профилированные слои.

Еще один гуру парикмахерского искусства, Тайлер Колтон, советует:

«Если у тебя округлые щеки, их легко можно скрыть с помощью челки, но только в том случае, если она будет не короче середины носа, а ее кончики будут рваными, а не одной длины».

Идеальным примером служит фото Алексы Чанг и ее челки:

Ему вторит Брэдберри:

«Я советую сделать такую челку тем девушкам, которые хотят привлечь внимание к своим глазам. Боковые, асимметричные челки также могут визуально уменьшить щеки и удлинить лицо».

Источник: cosmo.com.ua

