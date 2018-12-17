Модный дом Prada обвинили в расизме

Еще один модный дом попал в мировой скандал. Бренд Prada обвинили в расизме из-за фигурки в виде обезьян с большими красными губами из коллекции аксессуаров Pradamalia. Об этом написала адвокат Чиньере Ези в Facebook, мнение которой поддержали пользователи социальных сетей.





"После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блекфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими оскорблениями блекфейса", - написала Ези.





Блекфейс - это техника грима, которая в XX веке использовалась комиками для создания карикатурного образа темнокожих.













В сети пользователи возмущены фигурками в виде обезьян Otto Toto из коллекции аксессуаров Pradamalia, которые выполнены в темных цветах и имеют большие красные губы.





Бренд быстро отреагировал на обвинения и написал в Twitter, что Pradamalia - это воображаемые существа, которые не имеют никакой связи с блейкфесом. Однако для того, чтобы никого не обидеть, Prada решил снять фигурки из продажи.





"В Prada Group в коем случае не хотели никого обидеть. Мы не терпим никаких форм расизма и расистской символики. В связи с этим мы уберем персонажей с витрин и снимем с продажи", - заявили представители компании.



