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Леди
Стиль
17 декабря 18, 09:54
Модный дом Prada обвинили в расизме
Модный дом Prada
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Модный дом Prada обвинили в расизме из-за кукол в стиле blackface.
Еще один модный дом попал в мировой скандал. Бренд Prada обвинили в расизме из-за фигурки в виде обезьян с большими красными губами из коллекции аксессуаров Pradamalia. Об этом написала адвокат Чиньере Ези в Facebook, мнение которой поддержали пользователи социальных сетей.

"После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блекфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими оскорблениями блекфейса", - написала Ези.

Блекфейс - это техника грима, которая в XX веке использовалась комиками для создания карикатурного образа темнокожих.



В сети пользователи возмущены фигурками в виде обезьян Otto Toto из коллекции аксессуаров Pradamalia, которые выполнены в темных цветах и имеют большие красные губы.

Бренд быстро отреагировал на обвинения и написал в Twitter, что Pradamalia - это воображаемые существа, которые не имеют никакой связи с блейкфесом. Однако для того, чтобы никого не обидеть, Prada решил снять фигурки из продажи.

"В Prada Group в коем случае не хотели никого обидеть. Мы не терпим никаких форм расизма и расистской символики. В связи с этим мы уберем персонажей с витрин и снимем с продажи", - заявили представители компании.

Источник: https://telegraf.com.ua
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