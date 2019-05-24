Лето 2019: самые трендовые сумки этого сезона

Выбирая сумку для пляжа, обязательно учитывайте не только цвет и узоры, но и модель своего купальника. Вы найдете в нашей подборке универсальные сумки, сумки для сексуальных купальников, сумки для спортивных девушек и для любительниц наивных и светлых образов. И, конечно, в моде будут сумки для фанатов сериала "Игра престолов"!





Сумка со смайликом.













Дизайнеры учитывают интересы iПоколения и поколения миллениалов, которые жить не могут без виртуальной реальности и компьютерных технологий. Именно для них и создаются вот такие оригинальные орнаменты со смайлами. Отличный молодежный образ, правда?





Сумка с вышивкой.













Легкие соломенные сумки необычайно удобны для поездок на пляж. Обратите внимание на всевозможные модели с вышивкой. Разумеется, тропические орнаменты станут хорошим выбором для лета.





Сумка с морскими мотивами.













В моду войдут всевозможные вязаные сумки. В коллекциях можно даже увидеть модели, похожие на наши авоськи. Но самым практичным решением станет выбор универсальной сумки, которая подойдет к любому фасону купальникам. Например, вот такая крупная сумка с имитацией волн и морской ракушки.





Плетенка-корзинка.













Оригинальная сумка похожа на необычную корзинку. Данный вариант подходит для любительниц креативных сумок. Эта модель будет хорошо смотреться с открытыми сандалиями. Косички из мешковины похожи на солому.





Сумка с цветами.













Современные дизайнеры приветствуют эргономичность и заботу о природе. Уже который год создаются сумки, предназначенные для двух целей: для похода на пляж и для покупок. Благодаря им отпадает необходимость в постоянных покупках полиэтиленовых или бумажных пакетов – это положительно сказывается на чистоте природы. Такие фасоны создаются из крепких материалов и их легко постирать в машинке. Выбирайте цветочные принты – они модные каждый год.





Сумка с зигзагом.













Стильная сумка в нежных тонах. Пастельно голубые цвета вошли в модную палитру сезона 2019-го. Ломанные геометрические линии так же будут трендовыми этим летом.





Сумка из сетки.













Сетка очень удобна для пляжа, так как из нее легко вытрясти песок и ракушки. Этот практичный вариант подойдет к спортивным купальникам. В такой сумке так же можно носить форму в спортзал, так что без дела по окончанию лета она не останется.





Вязаный рюкзак.













Необязательно ограничивать свой выбор классическими пляжными сумками. В магазинах уже появилось немало интересных фасонов летних рюкзачков. Особенного внимания стоят модели-трансформеры, в которых обе лямки соединяются в одну змейкой. Их можно по желанию носить на обоих плечах, либо на одном. И, конечно, вязаные рюкзаки снова станут хитом сезона.





Рюкзак-мешок.













Рюкзак в виде мешочка - удобный вариант для пляжа. По завершению пляжного периода в таком рюкзачке можно носить кроссовки в спортзал. Ищите модели с этническими орнаментами, если вам нравятся стиль хиппи.





Сумка с совами.













А вот это моя любимая модель. Я уже обзавелась сумкой с совушками (только кремового цвета). Не знаю, от чего так, но симпатичные совы стали все чаще появляться в орнаментах. А я и рада, ведь они такие забавные! К слову, такие узоры всегда вызывают улыбки на лицах окружающих.





Сумка с бахромой.













Бахрома стала узнаваемой деталью среди экстравагантных образов 2019-го. Обратите свой взор на сумки с геометрическими и разноцветными орнаментами, ведь в этом году в моду войдут яркие образы и особенно популярными станут именно разноцветные узоры. Бахрома будет прекрасно сочетаться со стилем бохо.





Сумка с разводами tie dye.













Если вы не любите прямых линий, то выбирайте разводы в стиле варенок tie dye. На модных показах неоднократно появлялись модели с такими разводами. Такая сумка дополнит дерзкий молодежный образ с летними шортами.





Сумка с принтом "зебра".









Животные принты – тренд сезона. Смело выбирайте сумки со звериными узорами. Для летнего имиджа подойдут разводы под зебру.





Сумка с восточными мотивами.













Изумительный и нежный вариант с этническим узором. Изысканные изгибы листочков под названием "турецкий боб" полюбились дизайнерам. Такая модель будет великолепно смотреться с восточным маникюром.





Гламурная сумка с портретом.













Если вы любите сексуальные купальники, то спортивные модели или смешные узоры вам не подойдут. Выбирайте гламурный орнамент. Например, посмотрите на такую броскую и кокетливую сумку с макияжем светской львицы.





Сумки с принтами в стиле "Игра престолов".













И, конечно, модным хитом станут всевозможные сумки с мотивами сериала "Игра престолов". Хотя последний сезон уже завершился, фанаты еще долгие годы будут отдавать предпочтение вещам, изображающим драконов, гербы Великих домов и различные сцены из самого популярного сериала современности. Чаще всего такой орнамент можно будет увидеть на универсальных сумках типа бич-шоппер, пригодных и для пляжа, и для покупок. Вы любите сериал? Тогда дополните свой образ маникюром в стиле "Игры престолов".



