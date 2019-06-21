Мода 2019: самые стильные орнаменты лета (ФОТО)

Эти узоры дополнят любой стиль: романтический, офисный, молодежный. В числе самых популярных орнаментов лета 2019-го оказались классические узоры (горошек, полоска, клетка), диковинные завитки восточных мотивов и эксцентричные разводы в стиле tie dye. Ну, обо всем по порядку.





1. Горошек













Узоры в горошек то возвращаются в моду, то сдают позиции. Однако в этом году такой орнамент популярен как никогда. При этом узоры могут быть монохромными и представленными в классических черно-белых цветах, или же демонстрировать все цвета радуги. Бесспорно, лидерами остаются варианты в женственных палитрах пастельной гаммы. В первую очередь, это бледные оттенки голубого, сиреневого и розового. Нередко горошек можно увидеть и на тканях модных купальников.





2. Животный принт













Зебра, тигр, леопард – среди всевозможных звериных узоров в одежде эта троица остается ультрамодной. Такие принты можно встретить на одежде любых стилей, но чаще всего дизайнеры используют их в сексуальных платьях и нарядах в гламурном стиле. Если вы любите столь дерзкий образ, непременно дополните его маникюром с животным принтом.





3. Пейсли













Пейсли, бута или турецкий боб являет собой узор в виде множества лепестков с изгибом и сильным сужением от круглого основания до острого кончика. Такие узоры все чаще видны в женственных нарядах с ноткой «ориентал». Они дивно смотрятся в сочетании с восточным маникюром. А вот в обуви и аксессуарах данный орнамент встречается крайне редко, чего не скажешь о прочих узорах в нашем списке.





4. Клетка













Самые разнообразные вариации клетки из моды не выйдут. Их можно увидеть в офисных летних нарядах, на фланелевых рубашках и так далее. Разновидностей клетчатых материй великое множество: шахматная клетка, гусиная лапка, берберри (как правило в песочном цвете), тартан «Роял Стюарт»… Перечислять можно бесконечно.





5. Полоска













Великолепны наряды и в полоску. Поскольку вертикальная полоска обладает стройнящим эффектом, именно она остается лидером среди полосатых нарядов. Интересным решением станет выбор одежды с комбинированными полосами – диагональными, вертикальными и горизонтальными. Это позволит зрительно увеличивать одни участки тела, уменьшая при этом другие.





6. Цветочные мотивы













Цветочные мотивы будут встречаться повсеместно, однако самыми частыми они будут в одежде стиля бохо. Бохо (или богема) – это слово стало для одних синонимом утонченности и возвышенности, а для других – позерством. Надо признать, что истинная творческая элита с легким презрением относится к поголовному стремлению окружающих выдать себя за представителей богемы. Но ведь никто не запрещает простым смертным заимствовать их образы, правда? Тем более, что богема и сама немало позаимствовала у различных культур и, в частности, у цыган. Для стиля бохо характерны определенные отличительные черты. Наряды из натуральных тканей имеют свободный покров. Одежде, как правило, не присущи резкие неоновые цвета или блеск металла. Хотя аксессуаров это не касается. Если вы ищите наряд для летнего свидания, смело выбирайте одежду с цветочным орнаментом. Особенно интересными и нежными будут варианты с вышитыми или гипюровыми цветами.





7. Бабочки













Во время демонстрации коллекций сезона «Весна-лето 2019» можно было увидеть экстравагантные наряды с орнаментом или украшениями в виде бабочек. Крылатые мотыльки сами собою символизируют образы лета: легкость, молодость, красоту. Узоры в виде бабочек могут быть крупными, мелкими, монохромными или разноцветными – как вам захочется.





8. Мандала













Философия Востока оказала немалое влияние на моду Запада. Изображение мандалы будет встречаться не так часто, как узоры с пейсли, что позволит выделиться из общей массы нарядом с креативным орнаментом. Мандалу легко узнать по характерным нюансам. Она образует собой подобие круга с мелкими деталями, символизирующего колесо жизни и сложность мироздания.





9. Разводы и пятна в стиле tie dye













Ткани в стиле tie dye стали настоящим хитом в мире моды 2019 года. Для них характерны плавные разводы или пятна с резкими или градиентными переходами. Цвета могут быть любыми: от насыщенных неоновых до бледной гаммы пастели. Пополните свой гардероб нарядами с трендовым принтом tie dye.





10. Геометрические узоры













Богатый диапазон геометрических узоров вызывает настоящий восторг. Геометрический орнамент стал набирать популярность вместе с ростом интереса к математике и симметрии природы. Вот так наука исподволь влияет на моду. Поклонницы греческих образов и стиля пеплум могут смело выбирать наряды с ломаными линиями меандра. В летних нарядах особой популярностью будут пользоваться этнические образы, сочетающие в себе ромбы и зигзаги.



