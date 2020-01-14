9 стильных сочетаний в одежде

Такое сочетание можно использовать как для создания повседневных образов, так и для офисных костюмов или праздничных нарядов. Сильная сторона черно-белого стиля — в противопоставлении и контрастности. Как выбрать «золотую середину» между черным и белым? Об этом в нашем обзоре.





Черный верх, белый низ













Небольшое дополнение в виде контрастной вставки и наряд в черно-белой гамме выглядит стильно и привлекательно.





Удачный вариант сочетания белого и черного - черная блуза или жакет и белые брюки или юбка. Однако, следует учитывать, что данное сочетание подходит для девушек с фигурой перевернутый треугольник: широкие плечи и узкие бедра. Белый цвет визуально увеличивает объем, а черный — уменьшает. Таким образом создается визуальная пропорция. Довершением стильного образа могут стать черные ботильоны, небольшой клатч и шляпа с широкими полями. Однако, аппетитным пышечкам от такого сочетания лучше отказаться.





Белый верх, черный низ













Такой наряд не назовешь скучным. Легкость образу придает блуза из шифона.





Стильным такое сочетание делают удачно выбранный фасон и текстура ткани. В противном случае вы будете выглядеть как официант. Эта палитра — благодатное поле для экспериментов. Необычные фасоны, вышитые детали, сочетание необычных текстур — все это сделает ваш наряд стильным и современным.





Полезный совет: Дополнить наряд в монохромной палитре можно украшениями, очками, платком, красивой сумочкой. Лоферы или туфли придадут образу притягательность и элегантность. Для создания стиля casual используйте комфортные кроссовки. Органично впишутся в наряд белая куртка, пиджак или удлиненный жилет.





Игра с пропорциями













Удачное распределение пропорций: укороченный топ и удлиненная юбка.





Для создания оригинального образа в черно-белой гамме и добавления визуального интереса стилисты рекомендуют изменять форму и длину вещей. Так, объемная белая рубашка из шифона придаст образу легкость и воздушность. Для девушек с узкими плечами и широкими бедрами укороченный белый жакет в сочетании с узкой черной юбкой миди визуально сделает фигуру стройной. Белое пальто мини трапецевидной формы и высокие черные сапоги — идеальный образ для худощавых девушек.





Добавление текстуры













Это платье — яркое доказательство, что даже не сочетаемые текстуры могут создавать стильный и модный наряд.





Даже если это классика, наряд в черно-белой гамме может быть скучным. Оживить образ поможет удачно подобранная текстура. Это может быть как отделка из натуральной кожи или замши, так и оформление ткани оборками, складками или рюшами. Украшения в виде вышивки или блесток также разнообразят черно-белый наряд. Для достижения эффектного результата можно смешать в одном образе практически не сочетаемые текстуры. Например, легкий шифон и натуральную кожу.





Многослойность













Удачное сочетание белого, черного и оттенков синего — в итоге получился стильный и современный образ.





Простые оттенки черного и белого идеально подходят для дополнения их различными слоями. Это могут быть трикотажные или кожаные изделия, блейзеры, цветные блоки на одежде. Когда дело касается черно-белой гаммы — все эксперименты приветствуются. Единственное, следует учитывать пропорции фигуры и делать акцент на ее достоинствах.





Еще один пример многослойности в чистом виде — модный и оригинальный образ.





Широкая полоска













Один из удачных примеров расположения черных широких полос на белом фоне.





Добавить модный штрих к образу сможет одежда с выразительным принтом в виде широких полос. Это могут быть как черные, так и белые полосы на контрастном монохромном поле. Здесь важно соблюсти правильные пропорции и растравить акценты, чтобы одежда не превратилась в подобие матраса. Правильно расположение широких полос может визуально сделать фигуру стройнее, а девушкам невысокого роста прибавить несколько сантиметров. Одежду с таким принтом могут носить все женщины.





Принт по всей поверхности













Рисунок «виши» - это чередование горизонтальных и вертикальных полос, образующих при пересечении квадраты.





Черно белое сочетание в одежде — это не только монохромные блоки, но и геометрический рисунок. Черна-белая клетка — хит наступившего сезона. Этим элегантным сочетанием украшены плащи, платья, бузы, юбки, брюки. Размер ячеек клетки может быть как миниатюрный, так и больших размеров. Модницам, предпочитающим вещи с таким принтом, желательно комбинировать их с одеждой ярких оттенков: алым, желтым, розовым. Клетчатый принт на одежде выделяет достоинства фигуры, умело скрывая недостатки.





Черно-белая гамма в праздничных нарядах













Платья инь и янь — для уверенных и смелых женщин.





Еще Коко Шанель узаконила культ маленького черного платья как безупречного наряда для светских мероприятий. Современные модельеры также не оставляют без внимания благородный черный цвет и охотно используют его для создания праздничных нарядов в черно-белой гамме. Женщина в таком платье всегда будет неотразима. Разнообразие моделей поражает — элегантные полуоблегающие коктейльные платья, женственные наряды миди, роскошные модели в пол. Расположение цветовых блоков может быть самое разнообразное: как вертикальное, так и горизонтальное или диагональное. Все зависит от типа фигуры.





Абстрактные сочетания













Сочетать не сочетаемое — только так можно найти свой индивидуальный образ.





Используя в одежде черно-белую гамму прежде всего необходимо ориентироваться на свой вкус. Кто сказал, что существуют строгие каноны моды? Даже если это классическая комбинация, она может быть игривой и непредсказуемой. Ищите свой стиль, экспериментируйте с текстурами и принтами. Создавайте неповторимые образы и только тогда вы будете счастливы.



