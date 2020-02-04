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Леди
Стиль
4 февраля 20, 11:07
Модные прически, которые делают лицо худее
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Иногда сбросить пару килограмм бывает сложной задачей, а хорошо выглядеть нужно прямо сейчас. Тогда вам на помощь придут причёски, которые сделают ваше лицо более худым. Круто, правда?
Стрижка пикси



Многие круглолицые девушки считают, что короткая стрижка им противопоказана. Зря! Главное — рваная асимметричная челка.

Балаяж



Окрашивание, предполагающее плавный переход от темных корней к светлым кончикам — отличный способ "вытянуть" овал лица.

Длинная челка



Подстригая челку по линии подбородка, мастер добивается более узкой линии скул, из-за чего лицо выглядит более худым.

Высокий конский хвост



Интересно, что обратный трюк тоже работает: не прятать овал лица, а максимально его открыть. Высокий хвост удлиняет лицо, и оно кажется более узким.

Стрижка слоями



Чуть короче у подбородка, длиннее на затылке и слегка завить концы: овал практически идеальный!

Косой пробор



Когда объем волос справа и слева слегка отличается, лицо кажется стройнее.

Низкий пучок



Асимметричная укладка, зафиксированная низким пучком, скрадывает объем щек.

Легкие пряди



Если ты носишь прямой пробор и собираешь волосы в пучок или хвост, оставь свободными несколько прядей у лица, и оно будет казаться более узким.

Эффект русалочки



С помощью укладочных средств сформируй пряди так, слово волосы чуть влажные. Этот эффект очень стройнит!

Небрежность



Не стремись достичь безупречной гладкости: легкая растрепанность молодит и создает эффект узкого лица.

Объем



Чем объемнее прическа — тем стройнее выглядит лицо. Отличный вариант — накрутить локоны!

Косая челка



Прикрываем половину лба — и эффект в буквальном смысле на_лицо!

Очень длинная челка



Редкая, но с кончиками ниже переносицы — такая челка очень хорошо удлиняет овал лица.

Завивка+пучок



Отличный вариант: сначала накрутить волосы, а потом собрать их в пучок. За счет объема укладка делает лицо более худым.

Прикорневой объем



Всегда суши волосы, перекинув на лицо: прикорневой объем при любой укладке делает овал лица более изящным.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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